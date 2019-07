Saúde de Mafra é destaque nacional e recebe dois prêmios na “16ª Mostra Brasil, aqui tem SUS”

O trabalho realizado pela Saúde de Mafra foi mais uma vez reconhecido na “Mostra Brasil, aqui tem SUS”. A premiação da 16ª evento, que faz parte do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, foi realizada na quinta-feira, 4, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília.

A “Mostra Brasil, aqui tem SUS” deste ano bateu recorde de inscrições, com a apresentação de 500 experiências brasileiras de sucesso, de todos os estados do país. Mafra foi selecionada para apresentar sete das suas experiências exitosas.

DIÁLOGOS NO COTIDIANO DO SUS

Mais de cinco mil pessoas se inscreveram para participar do congresso, que trouxe neste ano a temática “Diálogos no Cotidiano do SUS”. Entre os dias 2 e 5 de julho, foram mais de 20 atividades, entre mesas, seminários e oficinas, que culminaram na premiação da 16ª Mostra Brasil, aqui tem SUS. Além de reconhecer os melhores trabalhos em 11 temáticas, o encontro permitiu a troca de experiências e informações que impactam diretamente no fortalecimento da saúde pública brasileira.

PREMIAÇÕES

Ao todo, foram 80 experiências brasileiras premiadas. Mafra recebeu o prêmio de Melhor Experiência do estado de Santa Catarina, com o tema “A potência da visita compartilhada entre CAPS e Atenção Básica em Saúde Mental”, de autoria de Adriana Moro, apresentado em Brasília por Patricia Wonsbecker. Como premiação, assim como os outros 25 trabalhos premiados dos demais estados brasileiros, a experiência de Mafra foi agraciadas com a produção de um webdocumentário, que irá compor a 4ª temporada dos “Webdocs Brasil, aqui tem SUS”. A saúde do município também recebeu o Prêmio Nacional na Categoria Controle Social, autoria da assistente social Ariane Woehl e dos coautores Susanne Cassias, Jonas V Keskoski e Nailor Lis, intitulado “Controle Social ativo na Construção do Plano Nacional de Saúde”, recebendo medalha e certificado de premiação.

APRIMORAMENTO CONTINUADO

No ano passado, Mafra recebeu dois prêmios na “15ª Mostra Brasil, aqui tem SUS”, concedidos nas temáticas de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Segundo a secretária de Saúde, Jaqueline Previatti Veiga, os prêmios em duas edições consecutivas demonstram que o trabalho desenvolvido tem sido exitoso em vários níveis de atenção à saúde. “É importante lembrar que esta é a segunda vez que Mafra participa da mostra e, mais uma vez, o trabalho e o esforço da Saúde de Mafra foram reconhecidos. Isso nos incentiva a trabalhar cada vez mais para garantir sempre as melhores ações em saúde para serem levadas à população mafrense”, concluiu.

O prefeito Wellington Bielecki parabenizou todos os profissionais envolvidos, salientando que “é com a dedicação de toda a equipe da saúde que Mafra pode contar com um serviço sempre aprimorado e bem estruturado. Garantir sempre o melhor para a saúde da população é o verdadeiro prêmio que recebemos e compartilhamos”.