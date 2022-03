Saúde de Mafra e hospital São Vicente de Paulo na busca de novas especialidades para Mafra

O Secretário da Saúde de Mafra, Plínio Saldanha participou no início de março, do Fórum de Saúde da Macrorregião Norte e Nordeste, realizado em Joinville. Na ocasião, foi acompanhado do Presidente do Hospital São Vicente de Paulo, Valdecir Valoja de Collo e do Coordenador Geral do HSVP, Dário Clair Staczuk.

O encontro contou com a participação do Secretário de Saúde do Estado, André Motta Ribeiro e reuniu gestores municipais e regionais, com o objetivo de debater e pactuar novas ofertas, resultando em regionalização de acesso.

Plínio Saldanha destacou a importância do evento para a liberação de novos serviços hospitalares para Mafra e novas cirurgias eletivas a ser realizadas pelo hospital São Vicente de Paulo.

Na foto, da esquerda para a direita: Plínio Saldanha, Valdecir Valoja de Collo, André Motta Ribeiro e Dário Clair Staczuk.

