Saúde de Mafra está se preparando para 9ª Conferência Municipal de Saúde

Evento que acontece no dia 30 de março faz parte da etapa Municipal da 9ª Conferência Estadual de Saúde que corresponde à Etapa Estadual da 17ª Conferência Nacional de Saúde (17ª CNS)

A Secretaria da Saúde de Mafra realiza no dia 30 de março a “9ª Conferência Municipal de Saúde” no auditório do CEDUP, a partir das 8 horas. O evento terá como tema: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia” e os eixos temáticos a serem trabalhados são: O Brasil que temos. O Brasil que queremos; O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; e Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

O objetivo do evento é traçar de forma democrática as diretrizes para as políticas públicas de saúde do município de Mafra e proporcionar um espaço onde os participantes poderão falar, sugerir e planejar ações conjuntas em saúde, junto aos trabalhadores e prestadores de serviços da esfera municipal, com enfoque na garantia dos direitos e na defesa do SUS, da vida e da democracia.

Anote na agenda e participe

9ª Conferência Municipal de Saúde de Mafra – evento gratuito e aberto ao público, com participação mediante inscrição

Data: 30 de março – quinta-feira

Horário do Evento: 8 às 12 horas – 13h30 às 17 horas

Local: Auditório do CEDUP de Mafra, Rua Benemérito Estanislau Maieski, s/n, bairro Vila Nova.

Inscrições: devem ser feitas neste LINK.

Informações: Secretaria Municipal de Saúde pelo telefone/whatsApp (47) 99233-0307

Email: conselho.de.saude.mafra@gmail.com