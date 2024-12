Saúde de Mafra faz ação educativa para evitar a disseminação de escorpiões

Após capturas de escorpiões nas áreas urbanas e rurais de Mafra, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, realizou nesta quarta-feira, 11, ação educativa e orientativa sobre prevenção aos acidentes com escorpiões aos moradores da Vila Ivete e Vista Alegre, compreendendo um raio de 300 metros.

Para tanto, foram formadas sete equipes, compostas por servidores da vigilância epidemiológica, agentes de endemias e agentes comunitárias da saúde. Esta área foi escolhida devido à maior incidência e avistamento deste animal nos dois bairros e arredores, porém a infestação já está disseminada para o restante do município.

Orientação

As equipes foram de casa em casa/estabelecimento comercial, passando orientações e deixando um folder com diversas instruções para reforçar o que foi falado, como: principais sintomas da picada; o que fazer quando encontrar um escorpião; onde pode ser encontrado; entre outras. “É importante tomar muito cuidado ao encontrar um escorpião. Não pode colocar a mão e nem pisar. Ele é um animal peçonhento. Em caso de captura (pegar com pá ou pinça), o animal deve ser acondicionado em um vidro ou pote com tampa e encaminhado à Vigilância Epidemiológica (anexa ao ESF Central (Marechal Floriano Peixoto s.n., esquina com a Rua São João Maria)”, orientaram as equipes.

Para evitar ser picado

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Observar os panos de chão e as roupas úmidas antes de apanhá-los; observar sapatos e roupas, sacudindo-os antes de calçá-los ou vesti-los; ter cautela ao mexer em montes de lenha, tijolos, entulhos, folhagens e buracos. E ainda, eliminar as baratas, elas são principal alimento do escorpião; vedar ralos de chão, tanques e pias; vedar fossas e tubulações de esgoto e águas residuárias; rebocar paredes e muros para que não apresentem vãos e frestas; manter quintal, jardim e arredores da residência sempre limpos e livres de entulhos de lixo; eliminar latas, cacos de telhas e outros objetos que possam acumular água. Caso seja picado, procurar uma unidade de saúde ou a UPA 24 horas (Av. Coronel Severiano Maia esquina com a Rua Germano Evers – Jardim América).



Serviço:

Mais informações podem ser obtidas na Vigilância em Saúde que fica na Rua Gabriel Dequesch, 212. Atende de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Telefone: 99233-0307.