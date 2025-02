Saúde de Mafra faz alerta sobre aparecimento de escorpiões em residências

Pode não haver escorpiões em seu bairro, ainda. Porém, com a intensidade dos dias quentes esse aracnídeo de hábitos noturnos e resistência a inseticidas comuns, fome e sede, pode aparecer em toda Mafra.

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), levantados pela Vigilância Epidemiológica de Mafra, o município registrou durante o ano de 2024, 37 amostras de escorpiões capturados e enviados para análise entomológica, sendo a maior incidência no mês de janeiro com 24 amostras e sete em dezembro, meses nos quais a temperatura esteve mais elevada (calor).

Escorpiões nos bairros

O bairro com maior incidência foi a Vila Ivete com 25 escorpiões encontrados, seguido do Jardim do Moinho (4), Vila Formosa (3), Restinga (2), Centro, Vila Nova e Bela Vista do Sul (1). “O escorpião está migrando para outros bairros e pode vir a se espalhar por todo município. O único método para deter sua disseminação é evitar que se reproduza, eliminando seus habitats: os 4 A’s – abrigo, ambiente, acesso e água”, alertou a enfermeira Jaqueline Previatti Veiga.

Em 2024 foram notificados 16 acidentes com escorpiões no município compreendendo os bairros onde foram encontrados e ainda em São Lourenço, Vista Alegre, Faxinal e Espigão do Bugre.

Escorpião não!

Os escorpiões costumam se esconder durante o dia em locais escuros, como pilhas de telhas, tijolos, madeiras, entulhos, fornos a lenha sem uso, cupinzeiros e frestas de pisos e paredes. Para reduzir os riscos, é essencial manter o ambiente limpo, evitando o acúmulo de lixo, entulhos e materiais inservíveis. Vedar soleiras de portas, janelas e ralos, bem como tapar frestas e buracos em muros e paredes, também são medidas eficazes. Além disso, é recomendável manter a grama e o mato sempre aparados. Vale lembrar que inseticidas comuns não são eficazes contra escorpiões e podem até agravar a situação, pois fazem com que o animal se desloque, aumentando o risco de acidentes.

Prefeitura e população contra o escorpião

A campanha contra escorpiões em Mafra ainda é sazonal (verão) quando há maior incidência desses animais, devido às temperaturas mais altas. “O perigo é para todos, e o combate também deve ser coletivo. De nada adianta um morador cuidar do seu espaço, da sua casa, seu quintal se o vizinho não fizer o mesmo”, alerta o Secretário Municipal de Saúde, Plínio Saldanha.

Avistei um! E agora?

Os moradores que avistarem escorpiões em suas casas, locais de trabalho ou outros ambientes devem entrar em contato com a Vigilância em Saúde pelo telefone (47) 99233-0307. Caso um escorpião seja encontrado em uma residência, as casas vizinhas também serão inspecionadas para garantir a segurança da comunidade – trabalho realizado pela Secretaria da Saúde por meio de agentes de endemias e agentes comunitárias de saúde.

Em caso de acidente

Em caso de picada, a orientação é buscar atendimento imediato na UPA 24 horas, localizada na Av. Cel. Severiano Maia, Jardim América. A amostra pode ser capturada – coletada e acondicionada em um pote com tampa – e levada junto ao atendimento. Nunca capture o escorpião com as mãos, mesmo usando luvas comuns.

Demanda espontânea

Caso você tenha capturado um ou mais escorpiões, leve o mais rápido possível à Vigilância Epidemiológica que fica na R. Mal. Floriano Peixoto, s/n. Vale lembrar que um escorpião fêmea não necessita do macho para se reproduzir. Pode dar cria quatro vezes ao ano, tendo 20 indivíduos cada vez. Em um ano, pode chegar a 80 escorpiões de uma mesma fêmea.