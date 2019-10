Saúde de Mafra informa a população sobre o desabastecimento da vacina pentavalente por parte do Ministério da Saúde

Desabastecimento abrange todo o território nacional e, de acordo com nota do Ministério da Saúde, o reabastecimento deve começar ainda neste mês

De acordo com a nota informativa no 190/2019-CGNI/DEIDT/SVS do Ministério da Saúde, emitida em 21 de agosto, que “presta informações sobre a indisponibilidade da vacina pentavalente na rede de serviços do Sistema Único de Saúde”, a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações informou que haveria um lapso temporal no reabastecimento da rede com a vacina penta, mas que já havia sido firmado contrato com a aquisição de 8 milhões de doses para o segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020.

Informou ainda que os produtos (vacinas) já estavam em processo de embarque, com previsão de distribuição da rede neste mês, outubro, após todo o processo de controle de qualidade ser finalizado. E que a ausência da distribuição da vacina penta por parte do Ministério da Saúde nos meses de agosto e setembro tratou-se de um fato excepcional e a distribuição já deve ser normalizada a partir do mês de outubro em todo o país.

A Secretaria Municipal de Saúde de Mafra, até o último mês, ainda contava com doses da referida vacina, mas já previa o desabastecimento. Segundo a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Francesli Pereira, “a ansiedade dos pais é totalmente compreensível, mas precisamos deixar claro que a aquisição das vacinas é de responsabilidade federal, continuamos fazendo o possível para que todos sejam contemplados. O desabastecimento desta vacina abrange todo o território nacional. Agora, com a real falta da vacina, estamos orientando os pais e realizando a listagem das crianças para busca ativa”.

O QUE É A VACINA PENTAVALENTE?

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina pentavalente é a combinação de cinco vacinas individuais em apenas uma (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo B, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta). Desde 2012, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), oferta a vacina pentavalente na rotina do Calendário Nacional de Vacinação e as crianças devem receber três doses da vacina: aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida.

IMPORTANTE

O Ministério da Saúde reforça que não há situação de emergência no país para as doenças cobertas pela pentavalente. Portanto, a Secretaria Municipal de Saúde solicita aos pais, que busquem as unidades de saúde para receber orientações caso dúvidas e fiquem atentos para o chamamento assim que regularizado o abastecimento.