Saúde de Mafra já está aplicando nova vacina contra Covid-19

As ESFS de Mafra com sala de vacinação já estão vacinando a população prioritária contra a Covid-19 com o novo imunizante da fabricante Moderna. A vacina monovalente protege contra a cepa XBB.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no município a vacina será aplicada como dose de reforço para os grupos prioritários. Para Secretaria Municipal de Saúde é importante que a população mafrense busque se vacinar. “É fundamental destacar que as vacinas contra a Covid-19 em uso no Brasil são seguras e eficazes, especialmente para prevenir casos graves e óbitos”, lembrou o secretário da pasta, Plínio Saldanha.

Quem deve se vacinar

O público-alvo da vacinação contra a Covid-19 neste ano de 2024, inclui crianças de seis meses a menores de cinco anos e pessoas do grupos prioritários, como pessoas com mais de 60 anos, imunocomprometidos, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e mulheres com 45 dias pós parto.

Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas principalmente na região Sul do país, há um aumento na incidência de doenças respiratórias e síndromes gripais. Portanto, além da vacinação, outras medidas de proteção devem ser adotadas, como usar máscara em caso de suspeita de doença (Covid-10 e Influenza), higienização das mãos, cobrir o rosto ao espirrar e evitar espaços fechados. Essas ações ajudam a reduzir a circulação dos vírus.

Onde vacinar

Procure sua ESF de referência, leve a carteirinha de vacinação e vacine-se contra a Covid-19. Mafra conta atualmente com 11 salas de vacinação nas ESFs, tanto na área urbana quanto no interior. As unidades ficam abertas de segunda à sexta-feira, das 7 às 16 horas. Vale lembrar que algumas ESFs possuem horário estendido, ficando abertas até às 20 horas (consulte sua ESF).

ESFS COM SALA DE VACINAÇÃO EM MAFRA

ESF/UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO ENDEREÇO E TELEFONE (47) ESF Jardim América I e II – Ben. Ulla Schneider Jardim América Rua José Reitmeyer, s/n. 99195-0507 ESF VILA NOVA I e II – Ricardo Gregório Vila Nova Rua Carlos Urbanite, s/n. 99127-0140 ESF CAIC I e II Vila das Flores Avenida das Rosas, 6377 – 99182-6051 ESF ESPIGÃO DO BUGRE I e II – Ben. Ana Zilda Ruthes Espigão do Bugre Rua Ramiro Ruthes, s/n. 99189-9462 ESF CENTRAL Centro Rua Marechal Floriano Peixoto s/n. – 99153-2991 ESF FAXINAL – Guilherme Ganzert Faxinal Rua José Stoebel Filho s/n – 99189-0850 ESF SÃO LOURENÇO – Edvino Hable São Lourenço Estrada Geral São Lourenço – 99185-3391 ESF VISTA ALEGRE – Ben. José Tauscheck Vista Alegre Rua Tupinambás, s/n. – 99258-3251 ESF RESTINGA I e II – Vereador Edson Luiz Schultz Restinga Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 99252-1482 ESF BELA VISTA DO SUL – Juventino Haas Petters Bela Vista do Sul Rua Primitivo Peters, s/n. – 99617-4786 ESF OSVALDO SAMPAIO Butiá dos Tabordas Estrada geral – 99166-1242