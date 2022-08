Saúde de Mafra pede à população para que desmarque consulta no SUS quando não puder comparecer

“O exame que você falta, faz falta para alguém!” A frase está sendo utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Mafra para alertar a população que se utiliza dos exames e consultas pelo Sistema Único de Saúde, da importância de desmarcar com antecedência a consulta ou o exame se, por algum motivo, não puder comparecer na data agendada.

Conforme explicam os responsáveis pela marcação de consultas do SUS, os índices de faltas em exames e consultas vêm aumentando a cada ano, gerando maior demora na marcação das consultas e prejudicando outras pessoas. Em muitas situações as pessoas que já tem agendamento certo, acabam perdendo a consulta por algum motivo inesperado – quer sejam sintomas gripais, viagens ou algum outro imprevisto. Nesses casos, a orientação é avisar com antecedência para que a unidade de saúde consiga programar uma outra pessoa no lugar.

O Secretário de Saúde de Mafra, Plínio Saldanha explicou que é preciso desmarcar a consulta ou o exame com antecedência, para que a fila ande. “A ausência ou atraso são problemas difíceis de serem controlados, porém existem formas de evitar ou minimizar essas circunstâncias”, explicou destacando que “desmarcar com antecedência é respeitar o próximo”.