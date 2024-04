Saúde de Mafra possui seis unidades no interior

As unidades de saúde do interior do município desempenham um papel vital na promoção da saúde e no bem-estar das comunidades locais, fornecendo acesso a serviços de saúde essenciais, com atendimento médico, odontológico e de enfermagem, atuando na prevenção de doenças, atendimentos e oferecendo apoio ao aos pacientes que necessitam.

Investimento em estrutura

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, já foram realizadas reformas nas unidades do Faxinal e Espigão do Bugre. Na ESF Osvaldo Sampaio, no Butiá, em breve irão trabalhar na nova sala de odontologia. Vale destacar que as seis ESFs do interior tem  atendimento permanente, de segunda à sexta-feira, das 7 às 16 horas. E as unidades  Espigão do Bugre e Bela Vista, atendem com horário estendido até às 20 horas.

Prevenção e promoção da saúde

Em Mafra, a prioridade é a manutenção da saúde, priorizando a permanência do médico e equipe clínica na sua unidade, e medição à disposição do paciente. As ESFs do interior em nada diferem das localizadas na área urbana, pois em todas podem ser realizadas campanhas de vacinação, exames de saúde preventivos, educação sobre nutrição e higiene, entre outras atividades. As unidades de saúde do interior ajudam a reduzir disparidades, fornecendo serviços básicos de saúde à população local, promovendo um maior envolvimento da comunidade no cuidado com sua própria saúde, por meio de atendimento digno e de qualidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -