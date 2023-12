Saúde de Mafra realizará dia de conscientização sobre a Aids

Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira, dia 1 de dezembro, equipes da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mafra estarão durante todo o dia realizando ações de conscientização da população, quanto à prevenção da Aids e testagens gratuitas. Elas acontecerão das 8 às 16 horas, na Praça Lauro Muller, no Alto de Mafra e também nas unidades de saúde do município, na Policlínica, na UPA e no hospital São Vicente de Paulo.

No local serão prestadas orientações sobre o que é a Aids, como preveni-la, bem como as formas de tratamento. A população poderá ainda saber que as Estratégias de Saúde da Família – ESFs de Mafra estão aplicando os testes rápidos gratuitamente. É a Saúde de Mafra na campanha “Dezembro Vermelho” e conscientizando os mafrenses quanto aos tratamentos oferecidos pelo SUS de forma gratuita.

O Dia Mundial de Combate à Aids é comemorado em 1º de dezembro e tem por função primordial alertar toda a sociedade sobre essa doença. A data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde e é celebrada anualmente desde 1988 no Brasil, um ano após a Assembleia Mundial de Saúde que fixou a data de comemoração.