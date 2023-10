Saúde de Mafra realizará Semana de Prevenção à Obesidade

A Secretaria de Saúde através da equipe e-Multi/Nasf realizará no período de 23 a 26 de outubro, a Semana de Prevenção da Obesidade: “Um compromisso de saúde”. Serão diversas ações que visam conscientizar a população, através de procedimentos informativos e educativos sobre os males provocados pela obesidade, causas, consequências e formas de evitá-la ou tratá-la.

Programação

No dia 23, das 8 às 12 horas acontecerá o Pedágio da prevenção da obesidade na ESF Central, com aferição de pressão arterial, teste de glicemia, teste rápido, avaliação antropométrica e aconselhamento em saúde, além de distribuição de panfletos com orientações sobre a prevenção.

No dia 24, profissionais da equipe participarão de gravação de orientações para veiculações nas rádios locais.

No dia 25 acontece a partir das 13h15min, no auditório do Cedup, evento “Atualização em Obesidade”, destinado aos profissionais na Atenção Primária à Saúde.

As ações finalizam no dia 26, ,com profissionais e usuários da Policlínica Municipal recebendo, das 08h30 às 12 horas, as ações preventivas.