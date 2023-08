Saúde de Mafra realizou atividade de educação nutricional com crianças

Na manhã do dia 17 de julho, no CEDUP, a Saúde de Mafra realizou o Arraiá Julino dos Grupos Kids. A atividade envolveu dois grupos de crianças entre 5 e 12 anos (5 a 8 anos e 9 a 12 anos).

Neste dia foram realizadas várias atividades como: Oficina culinária com preparações saudáveis, sendo patê nutritivo, milkshake crocante de banana e frozen yogurt de manga; Pescaria “O que o peixe comeu”, atividade de educação nutricional para destacar importância dos alimentos consumidos nesta época do ano, além de trabalhar concentração, coordenação motora ampla e fina, recreação; Dança julina através de incentivo a práticas corporais e coordenação motora com enfoque na expressão corporal, ritmo, interação social e recreação; Degustação das preparações realizadas, na qual as crianças tiveram boa adesão às atividades e preparações.

Os profissionais envolvidos foram a nutricionista Andriéllen Marciniak, assistente social Jerusa Weck Grahl de Souza, educadora física Kamila Krajewsky Schafacheck, psicóloga Débora Popadiuk, e estagiária de Educação Física Jéssica de Fátima Peters.

Grupo Kids

Os encontros do Grupo Kids acontecem mensalmente no Colégio CEDUP, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Mafra e é composto por equipe formada por nutricionista, educadora física, psicóloga e assistente social do Nasf-AB/Equipe Multiprofissional. O objetivo do grupo é promover educação em saúde para crianças e adolescentes, incentivando a realizar escolhas alimentares mais saudáveis, ter um estilo de vida mais ativo e um melhor manejo das emoções.