Saúde de Mafra reforça medidas para a volta segura das atividades

Nesta segunda-feira (13), a Prefeitura de Mafra e o comércio em geral retornaram com suas atividades. Devido a esta volta, a Secretária de Saúde do município, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, chamou a atenção da população no que se refere às medidas de segurança para prevenção à proliferação do coronavírus. “Precisamos que a população fique atenta principalmente porque estamos retornando às atividades. Esse retorno nos causa um pouco de angústia, de medo, pois não sabemos ainda como esta situação vai se comportar. As medidas que estão sendo orientadas precisam ser cumpridas pela população para que não retornemos ao isolamento social”, declarou.

Ela lembrou ainda que esse período pode perdurar até o mês de setembro cumprindo as questões do distanciamento social. Em uma breve análise, a secretária disse que o isolamento foi preciso e reduziu a transmissibilidade do vírus.

MEDIDAS ORIENTATIVAS

A população, junto à Saúde, tem papel fundamental no que tange a evitar a transmissão da Covid-19. A secretária pontuou as principais medidas não farmacológicas:

– Uso de máscaras, de preferência as de pano – para quem não faz atendimento direto à população. A máscara se torna uma barreira, pois a transmissão do vírus é através de gotículas. “É um equipamento de proteção individual e do próximo”.

– Uso de álcool gel 70% – este rompe a barreira do vírus e o mata;

– Uso de água e sabão nas mãos para higienização;

– Respeito ao distanciamento social – no mínimo 1,5 metros.

RETORNO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE

A Secretaria de Saúde está retornando com suas atividades de forma parcial e organizada, portanto a população deve ficar atenta a questões como as consultas e exames eletivos que estavam suspensos. O retorno é gradativo seguindo orientações do Governo do Estado e Conselhos. A Saúde entrará em contato via telefone com o usuário. Vale destacar também que as medidas de restrição ao acesso à Policlínica permanecem. A retomada está sendo feita de forma organizada, evitando o público de risco e aglomerações.

A secretária pede que a população continue utilizando os serviços de orientação disponíveis por meio da Sala de Orientações.

A Administração Municipal também lançou a campanha “Volta Segura – Mafra longe da Covid-19” na qual traz orientações para retornar de forma segura às atividades rotineiras. Confira no site da Prefeitura: https://bit.ly/voltaseguramfa

A Secretaria de Estado da Saúde também lançou a portaria nº 244 de 12.04.20 que traz resoluções quanto ao retorno das atividades no Estado de Santa Catarina: https://sc.gov.br/images/PORTARIA_244.pdf

Sala de Informações COVID-19 – confira os telefones (também WhatsApp):

– (47) 98455-9632

– (47) 98456-0145

– (47) 98436-3523

– (47) 98436-2908

– (47) 98436-2398