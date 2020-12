Saúde de Mafra terá horário diferenciado neste final de ano e em janeiro de 2021

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que terá horário diferenciado para atender a população durante o recesso entre o Natal e Ano Novo.

As ESFs estarão fechadas a partir do dia 19 de dezembro retornando às atividades normais em 03 de fevereiro de 2021.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Neste período os atendimentos serão concentrados na Policlínica Municipal, assim como da Farmácia Central e Núcleo Materno Infantil. Vale destacar que os atendimentos serão por demanda livre – sem marcação de horário –, além de serviços de enfermagem, curativos, vacinação e testes rápidos.

A Secretaria de Saúde recomenda que neste período não sejam feitos exames de rotina (check-ups), devido ao momento de pandemia. Outra recomendação é que quem precisa de receita médica ou medicamentos de uso contínuo para os próximos dois meses deve se dirigir a sua unidade de saúde para renovação das receitas.

A Policlínica fica localizada na Rua Doutor Mathias Piechnick, nº 37, no Centro (ao lado do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS).

Confira como fica o atendimento neste final de ano e início de 2021

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

PERÍODO POLICLÍNICA MUNICIPAL ESFs Recesso dias: 21,22,23,28,29 e 30 de dezembro de 2020 Atendimento das 07 às 22 horas sem interrupção Fechados Férias coletivas da Saúde em Janeiro de 2021 Atendimento das 07 às 22 horas sem interrupção Fechados A partir de 03 de fevereiro de 2021 Atendimento normal das 7 às 16 horas Abertos Atendimento normal das 7 às 16 horas

Atendimento de Urgência e Emergência

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) permanecerá funcionando 24 horas, todos os dias, sem interrupção. Vale ressaltar que essa unidade atende casos de urgência e emergência. Entenda a diferença:

Atendimento de Urgência: são aqueles casos resultantes de acidentes pessoais (por exemplo, uma fratura causada por uma queda) ou de complicações na gravidez.

são aqueles casos resultantes de acidentes pessoais (por exemplo, uma fratura causada por uma queda) ou de complicações na gravidez. Atendimento de Emergência: são aqueles casos em que há risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente. Por exemplo, um infarto do coração. (Fonte: ANS).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -