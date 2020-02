Saúde Mafra: grupos de qualidade de vida retomam os atendimentos em 2020

Os Grupos de Qualidade de Vida iniciaram no ano de 2019 por intermédio da equipe multidisciplinar do Núcleo Ampliado de Saúde da Família – Nasf-AB, que em conjunto com as Unidades de Saúde planejam ações mensais divulgando informações sobre saúde abrangendo várias áreas do conhecimento.

Além da equipe da Unidade de Saúde, os grupos têm sido organizados por diversos profissionais como: nutricionista, fonoaudiólogo, educador físico, fisioterapeuta e psicólogo e quando há necessidade também atuam farmacêuticos e assistentes sociais.

QUALIDADE DE VIDA O ANO TODO

Neste ano, em todos os encontros os profissionais estarão trabalhando de forma interdisciplinar durante uma hora, entendendo a saúde não só como ausência de doenças, mas como um bem estar biopsicossocial que precisa ser constantemente reforçado. Mensalmente será refletido sobre um tema específico, conforme cronograma abaixo:

РMar̤o: Campanha da Disfagia;

– Abril: Dia Mundial da Atividade Física;

РMaio: Sa̼de do Trabalhador;

– Junho: Oficina de Chás e Ervas Medicinais;

– Julho: Oficina de Alimentação Saudável com tema: “Festa Julina”;

– Agosto: Conversa sobre Rede de Apoio à Gestante – Agosto Dourado;

– Setembro: Reflexões sobre Saúde Mental – Setembro Amarelo;

– Outubro: Alimentação Saudável relacionada a Doenças Crônicas;

РNovembro: Datas comemorativas e reflex̵es sobre perdas e luto.

MÊS DE MARÇO

É importante destacar que para participar dos encontros não é necessário nenhum tipo de encaminhamento, basta estar disposto a aprender e querer cuidar de sua saúde. O cronograma com as datas das atividades do mês de Março, onde será refletido sobre a Campanha da Disfagia, está descrito abaixo:

CRONOGRAMA 2020 Mês ESF Restinga ESF Vila Nova ESF Butiá ESF São Lourenço Março 17/03/2020 às 08h30min 04/03/2020 às 08h30min 05/03/2020 às 09h00min 26/03/2020 às 08h30min

ATENÇÃO AOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DE ENCONTROS

no bairro Restinga, os encontros acontecem na Academia da Saúde (anexo ao ESF). Já na Vila Nova, os encontros ocorrem no Centro Cultural do bairro. Na localidade de Butiá dos Tabordas, acontecem no Salão da Igreja São Vicente de Paulo, e no São Lourenço, também no salão da Capela São Lourenço.