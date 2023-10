Saúde orienta para prevenção da leptospirose no período de enchente e no retorno às casas

A Defesa Civil de Mafra e a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária esclarecem a população sobre a necessidade de prevenção quanto a casos de Leptospirose, doença transmitida aos seres humanos pelo contato com água ou lama contaminadas pela urina de animais portadores da bactéria leptospira, principalmente roedores domésticos (ratazanas, ratos de telhado e camundongos).

Conforme orientações da Secretaria de Saúde, com as fortes chuvas ocorrem enxurradas bruscas e alagamentos. Após essas inundações podem surgir casos de Leptospirose. “A bactéria penetra no corpo através de machucados e, até mesmo, da pele sadia quando a pessoa fica muito tempo dentro da água. O período de incubação compreende do 1º ao 30º dia após o contato com o agente infeccioso. Este contato ocorre durante e imediatamente após as enchentes, quando as pessoas retornam a suas residências e procedem à limpeza e remoção da lama e outros detritos. E orientam: “deve-se estar alerta à possibilidade de ocorrência de casos e surtos de leptospirose nas quatro ou cinco semanas que se seguem ao fim da inundação.

Sintomas

Os sintomas iniciais da Leptospirose podem ser semelhantes aos da gripe, começando de forma abrupta, com febre alta, dor de cabeça, mal-estar e muitas dores no corpo. Um sintoma bastante característico é uma forte dor nas panturrilhas (batata da perna). No surgimento desses sintomas orientam a população que busque avaliação médica.

Cuidados de prevenção

São os seguintes o cuidados para a prevenção da Leptospirose

· Impedir que crianças e adultos nadem ou brinquem nessas águas;

· Se houver ferimentos na pele cobrir com bandagens a prova d’agua para evitar o contato com a água das enchentes e inundações;

· Utilizar luvas e botas para reduzir o contato com a água contaminada ou sacos duplos amarrados nos pés e mãos,

· Não consumir alimentos e medicamentos que tiveram contato com a água da enchente ou alagamento,

· Consumir apenas água tratada,

· Prevenir a infestação de roedores, acondicionando adequadamente o lixo e entulhos.

Animais peçonhentos

Outra orientação diz respeito ao retorno às suas casas após a enchente. “Fiquem atentas aos animais peçonhentos: aranhas, escorpiões, serpentes. Evitem colocar a mão em buracos e frestas, sacudam cuidadosamente roupas, sapatos, toalhas, lençóis e cobertores. Nunca pegue na mão animais peçonhentos, mesmo quando aparentarem estar mortos.