SC amplia medidas de distanciamento social; Mafra está na lista

O Governo do Estado anunciou nesta sexta-feira, 31, a ampliação das medidas de isolamento social no Estado para mais três regiões de saúde: Alto Uruguai, Alto Vale do Itajaí e Planalto Norte. Nesta semana elas foram classificadas em situação gravíssima, de acordo com a matriz de avaliação de risco regionalizada de enfrentamento ao novo coronavírus.

O novo decreto, que será publicado no Diário Oficial do Estado, suspende o transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal de passageiros por sete dias a partir de segunda-feira, dia 3 de agosto, nestas regiões.

A concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças e praias, também ficam suspensas a partir deste sábado, 1º, por sete dias.

Com isso, as restrições passam a valer para 12 regiões de saúde, que englobam 209 municípios catarinenses. Eles representam 83,5% da população catarinense (veja a relação completa abaixo).

O Estado tem 12 regiões classificadas em nível gravíssimo e três em situação grave: Laguna, Serra e Alto Vale do Rio do Peixe. Já o Extremo Oeste está em situação de alto risco potencial.

Nesta semana o Governo do Estado terá conversas com o setor produtivo, indústria e comércio, e criará um novo regramento para garantir a testagem e afastamento dos colaboradores positivados.

O grupo gestor do Governo realiza reuniões semanais às sextas-feiras para avaliar ações de enfrentamento à pandemia. Assim que são definidas as medidas, elas são divulgadas à população. Com isso, há tempo para que empresas e comunidade em geral se organizem no fim de semana para se adaptar às eventuais mudanças.

Restrições prorrogadas

O novo decreto também prorroga as medidas restritivas em vigência em seis regiões do Estado: Carbonífera, Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí, Médio Vale do Itajaí, Nordeste e Região de Xanxerê. Assim, a circulação em espaços públicos de uso coletivo fica suspensa por mais sete dias a partir deste sábado, 1º, e a circulação de ônibus, também por sete dias, a partir de 3 de agosto. Laguna, como passou do patamar gravíssimo para grave, não terá prorrogação das medidas. Extremo Sul, Meio-Oeste e Oeste seguem com decreto em vigência.

Veja os municípios com restrições:

PLANALTO NORTE

Bela Vista do Toldo

Campo Alegre

Canoinhas

Irineópolis

Itaiopolis

Mafra

Major Vieira

Monte Castelo

Papanduva

Porto União

Rio Negrinho

São Bento do Sul

Três Barras

CARBONÍFERA

Balneário Rincão

Cocal do Sul

Criciúma

Forquilhinha

Içara

Lauro Müller

Morro da Fumaça

Nova Veneza

Orleans

Siderópolis

Treviso

Urussanga

EXTREMO SUL

Araranguá

Balneário Arroio do Silva

Balneário Gaivota

Ermo

Jacinto Machado

Maracajá

Meleiro

Morro Grande

Passo de Torres

Praia Grande

Santa Rosa do Sul

São João do Sul

Sombrio

Timbé do Sul

Turvo

FOZ DO RIO ITAJAÍ

Balneário Camboriú

Bombinhas

Camboriú

Ilhota

Itajaí

Itapema

Luiz Alves

Navegantes

Penha

Balneário Piçarras

Porto Belo

GRANDE FLORIANÓPOLIS

Águas Mornas

Alfredo Wagner

Angelina

Anitápolis

Antônio Carlos

Biguaçu

Canelinha

Florianópolis

Garopaba

Governador Celso Ramos

Leoberto Leal

Major Gercino

Nova Trento

Palhoça

Paulo Lopes

Rancho Queimado

Santo Amaro da Imperatriz

São Bonifácio

São João Batista

São José

São Pedro de Alcântara

Tijucas

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ

Apiúna

Ascurra

Benedito Novo

Blumenau

Botuverá

Brusque

Doutor Pedrinho

Gaspar

Guabiruba

Indaial

Pomerode

Rio dos Cedros

Rodeio

Timbó

MEIO-OESTE

Abdon Batista

Água Doce

Brunópolis

Campos Novos

Capinzal

Catanduvas

Celso Ramos

Erval Velho

Herval d’Oeste

Ibicaré

Jaborá

Joaçaba

Lacerdópolis

Luzerna

Monte Carlo

Ouro

Treze Tílias

Vargem

Vargem Bonita

Zortéa

NORDESTE

Araquari

Balneário Barra do Sul

Barra Velha

Corupá

Garuva

Guaramirim

Itapoá

Jaraguá do Sul

Joinville

Massaranduba

São Francisco do Sul

São João do Itaperiú

Schroeder

OESTE

Águas de Chapecó

Águas Frias

Arvoredo

Caibi

Caxambu do Sul

Chapecó

Cordilheira Alta

Coronel Freitas

Cunha Porã

Cunhataí

Formosa do Sul

Guatambú

Irati

Jardinópolis

Nova Erechim

Nova Itaberaba

Paial

Palmitos

Pinhalzinho

Planalto Alegre

Quilombo

Riqueza

Santiago do Sul

São Carlos

Serra Alta

Sul Brasil

União do Oeste

XANXERÊ

Abelardo Luz

Bom Jesus

Campo Erê

Coronel Martins

Entre Rios

Faxinal dos Guedes

Galvão

Ipuaçu

Jupiá

Lajeado Grande

Marema

Novo Horizonte

Ouro Verde

Passos Maia

Ponte Serrada

São Bernardino

São Domingos

São Lourenço do Oeste

Vargeão

Xanxerê

Xaxim

ALTO URUGUAI CATARINENSE

Alto Bela Vista

Arabutã

Concórdia

Ipira

Ipumirim

Irani

Ita

Lindóia do Sul

Peritiba

Piratuba

Presidente Castello Branco

Seara

Xavantina

ALTO VALE DO ITAJAÍ

Agrolândia

Agronômica

Atalanta

Aurora

Braço do Trombudo

Chapadão do Lageado

Dona Emma

Ibirama

Imbuia

Ituporanga

José Boiteux

Laurentino

Lontras

Mirim Doce

Petrolândia

Pouso Redondo

Presidente Getúlio

Presidente Nereu

Rio do Campo

Rio do Oeste

Rio do Sul

Salete

Santa Terezinha

Taió

Trombudo Central

Vidal Ramos

Vitor Meireles

Witmarsum