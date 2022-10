Sebrae cria projeto com rotas e roteiros para incentivar turismo de SC

Projeto prevê R$ 1,8 milhão às 14 cidades participantes

Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do turismo de Santa Catarina e contribuir para a retomada do setor, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) investirá R$ 1,8 milhão, em 14 cidades do estado, para implantar um projeto que cria rotas e roteiros turísticos em diversas regiões catarinenses.

A proposta, que conta com a parceria fundamental da Instância de Governança Turística Caminhos do Contestado, Prefeituras e Associações da região, prevê atender empresas e propriedades rurais no setor de turismo dos municípios participantes da iniciativa. “A implantação da solução de rotas e roteiros permitirá que as cidades passem a ofertar um destino turístico mais atrativo, organizado e capaz de atender as necessidades e expectativas dos turistas”, explica Jaime Dias Junior, gerente Regional Norte Sebrae/SC.

Ao todo, as cidades de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Matos Costa, Monte Castelo, Papanduva, Timbó Grande, Três Barras, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre e Corupá serão contempladas.

A iniciativa prevê que o Sebrae subsidie 80% do valor, enquanto os outros 20% serão de responsabilidade das prefeituras. A exceção é Canoinhas, na qual as empresas farão adesão pela Associação Empresarial do município.

Etapas do projeto

Conforme explica Milena Zimmermann de Freitas, Gestora de Projetos do Sebrae/SC, a implantação do projeto de rotas e roteiros turísticos será a partir de quatro etapas realizadas em cada uma das cidades participantes. O primeiro, ainda em 2022, classificado como diagnóstico e sensibilização, é composto por atividades de identificação do potencial turístico da região, mapeamento georreferenciado da oferta turística e sensibilização do trade-turístico do local.

Em seguida, em 2023, o desenvolvimento de produtos consiste, principalmente, na definição do cardápio de produtos e serviços que farão parte da rota turística e na orientação do processo de desenvolvimento, além de garantir que os produtos e serviços possam atender às exigências da demanda.

Depois, a formatação da rota turística reunirá ações para integrar a oferta turística da área com a gestão compartilhada da futura rota. Por fim, a etapa de instrumentos de comunicação e comercialização deve se concentrar no desenvolvimento das ações fundamentais para a promoção e comercialização da rota turística junto às operadoras de agências de viagem e turistas autoguiados, com foco em aumentar o número de visitantes, e consequentemente o faturamento dos empreendimentos.

As vagas são limitadas e a participação subsidiada pelo Sebrae e parceiros. Mais informações no 47 3188-1600 com Vanessa ou 47 3419-6508 com Milena.