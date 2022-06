Secretaria da Assistência Social de Mafra realiza diversas ações durante o Junho Violeta

Compartilhar no Facebook

Promover a inserção de usuários da terceira idade em espaços de socialização, trocas de experiências e rodas de conversa, transporte e acompanhamento a eventos artísticos – teatro e apresentações musicais – e ainda, a promoção de Oficina sobre Ervas Medicinais, foram algumas ações realizadas no mês de junho, voltadas à conscientização, prevenção e combate aos diversos tipos de violência contra a pessoa idosa.

As atividades foram desenvolvidas no mês de junho, pela Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em alusão ao Dia Mundial de Conscientização de Violência Contra a Pessoa Idosa, bem como à campanha Junho Violeta (que visa combater a violência e os maus tratos contra o público em questão).

O trabalho no mês de Julho está inserido dentro da oferta contínua de espaços e atividades que têm como objetivos o desenvolvimento de convivência social e intergeracionalidade, de um envelhecimento saudável e ativo, da autonomia e do protagonismo dos idosos atendidos e acompanhados pelo Serviço.

A oficina de Ervas Medicinais foi realizada em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mafra/SENAR e a Associação das Senhoras de Caridade São Vicente de Paula. As apresentações de teatro e musicais aconteceram no Cine Teatro Antônio Cândido de Amaral (Seminário), em Rio Negro.