Secretaria da Educação disponibiliza acesso à ferramenta de atividades não presenciais para alunos e professores

A plataforma Google for Education (Google Sala de Aula) está disponível para uso da rede estadual de ensino em Santa Catarina. Alunos e professores tiveram o e-mail cadastrado na plataforma, que será utilizada para realização das atividades não presenciais e como principal canal de comunicação durante o período de suspensão das aulas presenciais.

Para acessar a plataforma pela primeira vez, alunos e professores não precisam criar um novo endereço de e-mail ou solicitar permissão para entrar em alguma turma. As contas educacionais já foram geradas e organizadas para o acesso de forma rápida.

Detalhes para acesso do estudante

O aluno deve acessar o site gmail.com com a conta educacional criada para ele. Todos os estudantes têm como e-mail padrão o endereço “matricula@estudante.sed.sc.gov.br”. Mas atenção: a palavra “matrícula” deve ser substituída pelos números da matrícula que constam no boletim escolar ou na carteirinha estudantil.

A senha também é padronizada com os oito dígitos da data de nascimento do aluno, sem o uso de barras, como neste exemplo: 23102008. Em seguida, o estudante será redirecionado para a caixa de entrada do e-mail, de onde deve fazer a alteração da senha. A recuperação ou troca pode ser feita na Guia de Acesso ou acessando este link. Para isso, basta informar o número de matrícula e a data de nascimento.

Para acessar o Google Sala de Aula, o aluno pode clicar no menu “Google Apps” no canto direito superior da tela quando estiver no Gmail ou acessar este link. Após entrar na plataforma, o estudante já estará cadastrado em todas as turmas, sem a necessidade de criar uma nova sala de aula.

Caso não encontre o número de matrícula, que consta na carteirinha estudantil e no boletim escolar, ainda há opção de acessar o portal estudante on-line. Se ainda assim não conseguir a identificação, deve procurar a escola por e-mail, mídias sociais ou WhatsApp. Para isso, o aluno deve informar o nome completo, a data de nascimento e o nome completo da mãe.

Se tiver algum problema para acessar a conta ou mudar a senha, o estudante pode enviar uma mensagem para suportecontasgoogle@sed.sc.gov.br. O texto deve incluir o nome, matrícula, CPF, data de nascimento, escola e o relato do problema. Um canal 0800 será divulgado nos próximos dias para atendimento regionalizado, criando mais uma opção de contato para alunos, pais e responsáveis.

Detalhes para acesso do professor

Assim como os alunos, os professores da rede estadual de ensino já estão cadastrados no sistema Google Sala de Aula e não precisam criar e-mail. A conta educacional deve ser usada mesmo que o professor já tenha cadastro pessoal ou institucional no Gmail, pois facilita o trabalho colaborativo e garante o acesso a todos os recursos disponibilizados pela Secretaria de Estado da Educação (SED).

O endereço de e-mail é padronizado em “matricula@profe.sed.sc.gov.br”, de forma que a palavra “matrícula” deve ser alterada pelos seis primeiros dígitos da matrícula do professor. Se o número de matrícula começar com 0, o docente pode desconsiderar o 0 e usar os seis números seguintes. A senha criada pelo sistema também é padronizada com os oito dígitos da data de nascimento, sem o uso de barras — 23101979, por exemplo.

Logo após o primeiro acesso, o professor deve fazer a troca de senha, seguindo as mesmas etapas dos alunos. O botão para recuperar ou alterar pode ser encontrado no Guia de Acesso ou acessando este link. Será possível gerar uma nova senha usando os dados de CPF e data de nascimento do docente.

Ao entrar na plataforma Google Sala de Aula pela primeira vez, acessando este link, o professor já terá disponível todas as turmas e a lista de alunos. Desta forma, não há necessidade de criar uma nova sala de aula.

Guias para orientar alunos e professores

O site da SED disponibilizou guias orientativos para acesso de alunos e professores à plataforma Google Sala de Aula. O material inclui dicas em vídeo e texto para uso das ferramentas disponíveis e para tirar algumas dúvidas, como a troca de senha.

O guia apresenta ideias de atividades que os professores podem propor durante o período de isolamento social usando as ferramentas Google Formulários, Google Docs, Google Apresentações, Google Sites, Hangouts Meet, Youtube Edu, Google Earth, Jamboard e Canvas do Google. Cada recurso é apresentado com dicas para auxiliar o aprendizado e tornar o ensino mais interativo.

A dinâmica do guia é diferente para os estudantes. A página tem vários vídeos curtos para explicar como funciona o Google Sala de Aula e como a plataforma amplia as formas de estudo. Além disso, o aluno pode conhecer mais sobre as três áreas a que tem acesso, incluindo mural de mensagens, lista pessoas que estão na turma e a seção atividade, onde encontrará os materiais publicados pelos professores.