Secretaria de Agricultura de Mafra promove ações contínuas para melhorias no setor do agronegócio dos produtores rurais

No dia 24 de abril, a secretaria de agricultura acompanhou os agricultores numa visita à propriedade de Cirlei e Pedro Batista na localidade de Saltinho do Canivete. Na ocasião, ocorreu uma reunião técnica sobre o cultivo do morango – aspectos construtivos do abrigo de morangos; cuidados na implantação de lavouras; regulagem no sistema de fertirrigação.

André Hack, secretário municipal de agricultura e interior, disse que acompanhou a vista para estar cada vez mais próximo do produtor rural e manter um diálogo com a comunidade, neste evento que foi promovido pela EPAGRI – Escritório municipal de Mafra. “Importante ressaltar que Mafra é grande produtor de morangos, fornecendo a produção na venda direta ao comércio e também para a merenda escolar de Mafra”, declarou o secretário da pasta André Hack.

Psicultura

A Secretaria, em parceria com o Sindicato rural de Mafra e o SENAR, organizou o curso de psicultura que aconteceu nos dias 23 e 24 de abril na propriedade de Rafael Hable – Recanto Padre Agostinho Hable, tendo como instrutor o senhor Volmir Carlos de Oliveira. O conteúdo do curso abordou os temas: Segurança e saúde no trabalho – prevenção de acidentes; Cuidados com o meio ambiente; Construção de viveiros e açudes; Formação dos viveiros e açudes, escolha do local, preparo do local, entrada da água; Correção do solo; Espécies destinadas a criação em viveiros e açudes; Aquisição de alevinos – qualidade e procedência; Transporte de alevinos – cuidados e horários; Reprodução; Controle da qualidade da água; Alimentação dos peixes; Controle de doenças; Despesca; Comercialização. “Este curso, foi um grande avanço para a adequação daqueles produtores rurais cadastrados no programa Mais Peixe”, declarou.

Para o secretário , o curso de psicultura, assim como o de cultivo de morangos, oferece oportunidades significativas para os pequenos produtores rurais melhorarem sua qualidade de vida, aumentarem sua renda e contribuírem para o desenvolvimento sustentável de suas comunidades.