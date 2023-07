Secretaria de Assistência Social e Habitação realiza capacitação para Organizações da Sociedade Civil (OSC)

Compartilhar no Facebook

Membros de Organizações da Sociedade Civil (OSC) de Mafra tiveram a oportunidade de participar da capacitação “Formas de promover a sustentabilidade financeira das OSCs”, durante os períodos da manhã e tarde, da última sexta-feira, 14 de julho, nas dependências do CREAS. Cerca de 20 pessoas puderam assistir a palestras com temas voltados à manutenção da sustentabilidade das OSCs.

Com início às 8h30, os participantes assistiram à palestra “Captação de Recursos e Elaboração de Projetos”, com a instrutora Marli Burato, da Confederação Nacional dos Municípios – CNM. Ela explicou como fazer um projeto, a sua importância de descrever corretamente cada parte como justificativa, objetivos, uso dos recursos e metas, bem como a relevância na prestação de contas/transparência.

Em seguida, a instrutora Angelita Hack, servidora pública estadual responsável pelo Núcleo de Convênios Região Planalto Norte, ministrou a palestra “Captação de Recursos do Governo Estadual e a prática da captação”. Angelita comentou que a prática da captação de recursos envolve a busca ativa por essas fontes de financiamento e o desenvolvimento de estratégias para obter recursos de forma eficiente e sustentável.

À tarde foi a vez do tema “Redação Oficial e sua aplicação para a OSCs na captação de recursos”, com a jornalista da Prefeitura de Mafra, Joyce Zanetti Silva. Abordando a parte técnica da redação oficial, a instrutora repassou técnicas de redação de ofícios, memorandos, procurações e requerimentos, além de fundamentos da comunicação.

Para encerrar a capacitação, foi a vez da palestra “Sustentabilidade Financeira e o Papel do Captador de Recursos”, com a instrutora Adriana Souza, Assessora de Projetos da GranFlorianópolis e membro da ABCR. Ela trouxe tópicos que forneceram uma base sólida para explorar o tema da sustentabilidade financeira e o papel do captador de recursos, permitindo uma discussão abrangente sobre a importância da captação de recursos sustentáveis para o sucesso das organizações.