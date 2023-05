Secretaria de Educação de Mafra adere ao Programa MPT na Escola

O município de Mafra está participando do concurso MPT na Escola (Ministério Público do Trabalho) que aborda o tema “A escola no combate ao trabalho infantil”.

Ao todo, 16 escolas municipais de Ensino Fundamental estão participando, com 752 alunos das 4.as e 5.as séries do Ensino Fundamental e 74 professores. O objetivo do concurso é fomentar a participação das crianças e pré-adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil.

Dinâmica

Os trabalhos são individuais e contemplam quatro categorias: conto, poesia, música e desenho. A produção e apresentação dos trabalhos devem ser de autoria dos alunos, cabendo aos educadores as atividades de apoio, orientação e acompanhamento.A Comissão Julgadora municipal, formada por servidores públicos, se reuniu no dia 11 de maio, para selecionar os trabalhos do Projeto MPT para a próxima fase (etapa estadual) que será no dia 1º de setembro.

Conforme o regulamento do concurso, cada município somente poderá inscrever até quatro trabalhos por grupo, sendo admitido apenas o primeiro colocado por categoria. Os trabalhos que obtiverem o primeiro lugar em cada categoria na etapa local poderão ser inscritos, limitadamente a um trabalho por categoria por Município/Secretaria de Educação, na etapa estadual, até o dia 1º de agosto de 2023.

Os trabalhos que obtiverem o 1º lugar, em cada categoria do Prêmio na etapa estadual/regional, organizada pelo Ministério Público do Trabalho no Paraná – Procuradoria do Trabalho da 9ª Região, responsável pela coordenação do projeto, serão inscritos na etapa nacional do MPT NA ESCOLA. A premiação do Prêmio MPT na Escola – Etapa Nacional será realizada em Sessão Solene, promovida pelo MPT, em Brasília, em data a ser divulgada.

Confira os destaques municipais

ALUNO UNIDADE ESCOLAR SÉRIE MODALIDADE Luiza B Golanovski EMEB Evaldo Steidel 4º CONTO Brayan Wolff EMEB General Osório 4º CONTO Danieli Vitória dos Santos Abelinha Feliz 4º CONTO Laura Pasdiora EMEB Evaldo Steidel 5º CONTO Gabriely Chableski CEM Beija Flor 5º CONTO Luis Eduardo Shelbauer Wendt EMEB Campo da Lança 5º CONTO Yasmin Aparecida Pruchak EMEF Mário de Oliveira Goeldner 4º POESIA Felipe Hinz EMEB São Sebastião 4º POESIA Isadora Auersvalt CEMMA 4º POESIA Pedro Jorge dos Santos CEMMA 5º POESIA Laura Koene Worel EMEB Augusta Vitória 5º POESIA Vitor Hugo Macanhan Schunemann EMEF São Lourenço 5º POESIA João Miguel Peters EMEB Benemérito Felipe Carvalho Martins 4º DESENHO Elisa Gabriela Mildenberger EMEF Campo da Lança 4º DESENHO Giovana Xavier Paes CEM Beija Flor 4º DESENHO Maria Eduarda Carvalho EMEB Benemérito Felipe Carvalho Martins 5º DESENHO Isabella Rodrigues da Luz CEM Beija Flor 5º DESENHO Alison Miguel Américo Avencal São Sebastião 5º DESENHO Cristian Alves de Lima EMEB Augusta Vitória 4º MÚSICA Ana Luiza Becker Golanowski EMEB Evaldo Steidel 4º MÚSICA Kemilym Vieira Alves Teixeira CEM Beija Flor 4º MÚSICA Luis Eduardo Schelbauer Wendt EMEB Campo da Lança 5º MÚSICA 1- Mateus Adamczeski 2- Charles Ramon Godeski 3- Henrique França 4- Samuel Henrique Schapleski 5- Thalia das Graças Ianovski EMEB Benemérito Felipe Carvalho Martins 5º MÚSICA Pedro Antonio Kuss CEMMA 5º MÚSICA

Mais informações acesse: Projeto MPT na Escola 2023