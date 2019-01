Secretaria de Educação de Mafra prepara a volta às aulas

A volta às aulas na rede municipal de ensino de Mafra já vem sendo preparada pela Secretaria de Educação de forma que as unidades e os professores possam receber os cerca de 5.900 alunos com ânimo renovado e em instalações adequadas. A primeira reunião preparatória para o ano letivo de 2019 aconteceu na manhã do dia 28 e contou com 31 pessoas, entre gestores e adjuntos. A Secretária Estela Maris Bergamini Machado, deu as boas vindas a todas e repassou as informações pertinentes ao início da nova caminhada.

O início das aulas na rede pública municipal em Mafra acontecerá em dois momentos diferentes neste ano: No dia 7 de fevereiro retornam os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental II (com exceção do CEMMA cujas instalações estarão sendo utilizadas nas capacitações) e no dia 11 de fevereiro retornam os alunos do Ensino Fundamental I e do Fundamental II do CEMMA.

POSITIVIDADE

A Secretária Estela iniciou a primeira reunião dos gestores utilizando uma palavra-chave para ser aplicada durante todo o ano: Positividade. “Estamos renovando nosso compromisso com uma liderança comprometida com bons princípios em prol da educação mafrense”, declarou e destacou a mensagem de autor desconhecido:

“Pensamento positivos, tornam-se palavras positivas…;

Palavras positivastornam-se atitudes positivas…;

Atitudes positivas se tornam hábitos positivos…;

Hábitos positivos se tornam valores!

E seus valores tecem o seu destino!”

A reunião teve um momento de inspiração, reflexão e descontração, com a apresentação no violão, da música “Tocando em frente”, de Almir Sater e Renato Teixeira, na voz de Ederaldo Ribeiro. Ao final do encontro Estela Machado desejou aos cerca de 30 gestores presentes “um ano intenso e cheio de positividade”.