Secretarias de Mafra realizam ações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 08 de março, as Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social e Habitação realizaram ações na última semana, voltadas ao público feminino, seja para o interno quanto externo.

CAPS I

Na última sexta feira (6), o Caps I de Mafra, em parceria com o curso de fisioterapia da Universidade do Contestado (UnC- Mafra) realizou um dia da mulher diferente para as usuárias do serviço. Alunos da 7ª fase receberam o Caps para uma palestra sobre o tema “Respiração – o centro da vida”. A palestra contou com orientações de como aumentar a capacidade respiratória e associou técnicas para alívio do estresse e relaxamento para melhorar a qualidade do sono. Além da palestra, foram realizadas técnicas práticas com todas as assistidas, finalizado com uma dinâmica, relaxamento corporal e lanche. As usuárias do Caps foram acompanhadas pelo terapeuta ocupacional Saulo Silva Vieira e a artesã Amanda Muller. Também no dia 06 os usuários do Caps, na parte da manhã, fizeram serenata em homenagem ao dia da mulher. Eles foram na Secretaria de Assistência Social e Habitação, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e na Policlínica.

SCFV

Os servidores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria de Assistência Social e Habitação confeccionaram um painel interativo em homenagem à mulher. Na sexta-feira, doa 06, o painel foi colocado na entrada da sede administrativa da Prefeitura, local de grande passagem de munícipes. O painel permanece na entrada e aguarda mensagens que podem ser escritas por qualquer pessoa.