Secretário da Saúde e diretor da Ouvidoria visitam ESFs do interior de Mafra

Para saber das necessidades das ESFs interior (postos de saúde) de Mafra, o secretário municipal de Saúde, Plínio Saldanha de Oliveira percorreu, acompanhado do Ouvidor Geral Nereu Carvalho Martins e do Assessor de Comunicação, João Celso Cardoso, as unidades de Augusta Vitória, Saltinho do Canivete, Bela Vista do Sul, Avencal do Saltinho e Butiá dos Tabordas.

As visitas aconteceram durante a quinta-feira, 8, quando conversaram com os profissionais e os munícipes que buscavam atendimento, ouvindo reclamações e elogios.

