Secretário de Saúde de SC fica impressionado com a estrutura de atendimento do hospital de Mafra

Hospital solicita apoio no processo de habilitação para atendimento de novas especialidades para pacientes do SUS

Na tarde de quinta-feira (10) o Hospital São Vicente de Paulo recebeu a visita do Secretário Estadual de Saúde de Santa Catarina, Dr André Motta, juntamente com o Deputado Estadual Sr. Ricardo Alba, o Prefeito de Mafra Sr. Emerson Maas, o Secretário Municipal de Saúde de Mafra Sr. Plínio Saldanha de Oliveira e os vereadores Sr. Everton Stach e Sr. Rafael A. Cavalheiro. A comitiva foi recepcionada pelo presidente do HSVP, Dr. Carlos Schmieguel, também por Sr. Guilherme Pizzolotto Ferreira Coordenador das UTIs, Dra. Glaucia Reitmeyer Diretora Técnica HSVP e Sr. Dário Clair Staczuk Coordenador Geral do HSVP.

Na ocasião, os representantes do Hospital de Mafra agradeceram o esforço e empenho do Secretário Estadual na regularização do pagamento do custeio dos leitos clínicos e de UTI COVID, bem como a doação dos ventiladores pulmonares e de medicamentos do Kit de Intubação. Também parabenizaram o Governo pela implantação da Política Hospitalar Catarinense que aumentou os recursos destinados aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina.

Durante a visita, o Secretário Dr. André Motta mostrou-se realmente impressionado com a qualidade e modernidade de estrutura de atendimento do Hospital São Vicente de Paulo, que lhe foi apresentada.

Atualmente pelo SUS, o Hospital de Mafra atende 18 municípios e 670.000 habitantes nos serviços de média complexidade e de Alta Complexidade em Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Cardiovascular e Hemodinâmica e Neurocirurgia, e ainda atendimento dos pacientes acometidos pela COVID-19; e busca junto ao Governo do Estado a habilitação de novos serviços já em funcionamento na instituição, para poder ampliar ainda mais sua estrutura de atendimento da população desta Macrorregião através do SUS (Sistema Único de Saúde).

Sendo assim, durante a reunião o presidente Dr. Schmieguel solicitou o apoio do Secretário do Estado aos projetos em andamento do HSVP, entre eles estão: Habilitação do Serviço de Alta Complexidade em procedimentos de Cirurgia Vascular, Procedimentos Endovasculares Extracardíacos e Laboratório de Eletrofisiologia, Habilitação do Serviço de Cirurgia Bariátrica, Habilitação do Serviço de Nutrição Enteral e Patranteral, Habilitação de 10 leitos UCO, Qualificação de 10 novos leitos da UTI Adultos; Reclassificação na Política Hospitalar Catarinense do Porte III para o porte IV, Instalação de Central de Distribuição Regional de Sangue e Hemoderivados em parceria com o Hospital e parceria da Secretaria Estadual para financiamento das obras e equipamentos do projeto de construção de novo bloco de 4 pavimentos para ampliação de 40 leitos sendo 10 de UTI.

“Este foi um encontro bastante importante, tendo em vista a grande parceria entre o Hospital São Vicente de Paulo e a Secretaria de Estado da Saúde e o Governo do Estado de Santa Catarina que tem beneficiado de forma direta e significativa a população de todo o Planalto Norte, principalmente os Mafrenses”, conclui o Coordenador Geral Sr. Dário Clair Staczuk.