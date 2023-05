Segunda edição do Brasileirão Kids de Escola de Futebol promete ser um sucesso

Entre os dias 2 e 5 de novembro, a cidade de Mafra se prepara para sediar a segunda edição do Brasileirão Kids de Escola de Futebol. Com a expectativa de reunir 600 talentosos atletas, com idades entre 9 e 13 anos, provenientes de cinco estados diferentes, o evento promete ser uma verdadeira festa do futebol de campo 7.

O campeonato, que já foi realizado com sucesso em Curitiba, retorna com o intuito de descobrir qual é a melhor escola de futebol do país. Ao todo, serão 40 equipes competindo arduamente pelo título e pela oportunidade de se destacarem no cenário nacional. Trata-se do único campeonato nacional dedicado exclusivamente a escolas de futebol, proporcionando uma vitrine para jovens promessas brilharem.

As tratativas para a realização dessa grande competição contaram com a presença de figuras importantes no gabinete do Prefeito Emerson Maas. Junior Lima, Presidente do Brasileirão Kids de Escola de Futebol, juntamente com Carlos Roberto da Silva, Diretor Municipal de Esportes de Mafra, Rafael Cavalheiro, Vereador Municipal engajado com o Esporte, e Pedro Henrique Brunken Flores, Procurador da Prefeitura Municipal de Mafra, reuniram-se para alinhar os detalhes e garantir o sucesso do evento.

O Prefeito Emerson Maas destacou a relevância desse campeonato para a cidade e para o esporte municipal, enfatizando: “Receber a segunda edição do Brasileirão Kids de Escola de Futebol é motivo de orgulho para Mafra. Essa competição nacional reforça o compromisso do município com o desenvolvimento do esporte, proporcionando uma experiência enriquecedora para os jovens atletas. Através desse evento, fortalecemos os valores do trabalho em equipe, da disciplina e da superação, além de impulsionar a visibilidade de nossa cidade como um polo esportivo”.

Com o apoio do governo municipal e a participação de tantos talentos promissores, o Brasileirão Kids de Escola de Futebol promete movimentar a cidade de Mafra, oferecendo aos participantes uma oportunidade única de demonstrarem seu potencial e de vivenciarem momentos inesquecíveis no mundo do futebol. A expectativa é de uma competição acirrada, regada a muita emoção e espírito esportivo, fortalecendo ainda mais o cenário esportivo e o orgulho local.