Segunda fase do binário da Vila Nova é lançada

O Prefeito Emerson Maas lançou no final da tarde de segunda-feira, dia 15 de janeiro, a 2ª fase do binário da Vila Nova, uma obra de pavimentação asfáltica de 1.841,05 metros de extensão e investimentos da ordem de R$ 4.484.279,96, de recursos próprios, (recursos FINISA).

A ordem de serviço foi assinada pelo Prefeito Maas, pelo representante da Paviplan, empresa encarregada da execução da obra, Valmir Antônio Pauluk, pela Vice-Prefeita Celina Dittrich Vieira e pelos vereadores Sérgio Luiz Severino, presidente da Câmara e Valdecir Munhoz, sendo testemunhada pela população presente.

Melhorando a mobilidade do bairro

Emerson Maas destacou que a cidade de Mafra estava carente quanto a questão de mobilidade urbana, especialmente no bairro da Vila Nova. “Buscamos soluções para corrigir essa situação. Conseguimos concretizar a 1º fase do binário e, agora, com a 2ª fase, vamos ligar o bairro ao trevo do 111, facilitando o acesso à BR 116”, explicou. Lembrou ainda da pavimentação da Germano Neundorf, também na Vila Nova, que dá acesso ao São Lourenço e que proporcionará um desvio para caminhões. O Prefeito agradeceu a ação dos vereadores Serginho e Valdecir que lutaram para viabilizar a obra.

Vice-Prefeita Celina Dittrich Vieira disse sentir-se muito feliz e satisfeita com as várias obras que a Vila Nova vem recebendo, especialmente por ser moradora do bairro. “A 1ª fase melhorou muito a mobilidade do bairro e agora, vai melhorar ainda mais”, declarou. E completou que, nos últimos três anos, a população tem visto muito progresso em Mafra, “graças ao desempenho do trabalho da equipe do governo Maas, e do apoio dos parceiros do Legislativo”. Ela parabenizou os moradores do bairro pelas melhorias recebidas, que afetarão de maneira positiva a toda população.

Melhorias para a população

O Presidente da Câmara de Vereadores, Sérgio Luíz Severino disse que pavimentação asfáltica é qualidade de vida e que os vereadores e o Prefeito tem que lutar sempre para proporcionar essa qualidade para a população. Destacou a melhoria no trânsito na Vila Nova, que as duas fases do binário irão proporcionar e parabenizou o trabalho da equipe do Executivo. Disse ficar feliz por fazer parte desta legislatura. “Quando o Executivo e o Legislativo trabalham juntos, as coisas prosperam”, finalizou.

O Vereador Valdecir Munhoz, morador da Vila Nova disse que as melhorias eram uma necessidade urgente. “Era uma melhoria que não tinha mais como evitar. Sabemos que temos muito ainda a fazer, mas vamos continuar lutando para novas conquistas”, declarou. Ele agradeceu ao Executivo pelo empenho e trabalho em prol da Vila Nova.

2ª fase do Binário

A 2ª fase do binário da Vila Nova é uma realização do executivo mafrense, com investimentos da ordem de R$ 4.484.279,96 (Recursos FINISA), executada pela empresa Paviplan. Compreende a pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Avenida das Torres, da rua Pioneiro José Frisch e Pioneiro Fernando Kuschler, no bairro da Vila Nova, numa extensão de 1.841,05 metros. A previsão de execução é de 10 meses.