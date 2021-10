Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra informa que no dia 1º de Novembro, próxima segunda-feira, não haverá expediente nas repartições públicas municipais.

O Executivo Municipal, pelo Decreto Nº 4.637, de 24 de setembro de 2021, postergou o feriado em atenção ao Dia do Funcionário Público – comemorado no dia 28 de outubro – para a segunda-feira, decretando ponto facultativo. No dia 2 de novembro, terça-feira é Dia de Finados, portanto, feriado nacional.