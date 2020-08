Segundo a PM de Mafra, 55% dos atendimentos no final de semana foram provocados por aglomerações

Do total de 56 atendimentos realizados, 31 foram em festas, aglomerações e perturbação do sossego

A população de Mafra parece estar longe de seguir as determinações e orientações das autoridades em saúde para o combate na disseminação do novo coronavírus, principalmente quanto ao distanciamento social.

Uma das provas do descumprimento da orientação é o número de atendimentos da Polícia Militar no quesito perturbação do sossego que envolvem festas e aglomerações.

Do total de 56 atendimentos realizados, 31 foram referentes a contravenção que envolve perturbação do sossego – festas e aglomerações – que estão proibidos por decretos estaduais e municipais.

O restante dos outros atendimentos foram: 4 auxílios diversos a comunidade; 11 averiguações em veículos e pessoas suspeitas; e 6 atendimentos de natureza diversas. Um total de 25 atendimentos.

Mesmo as autoridades locais, fazendo várias campanhas endurecendo na última semana as regras, alertarem via imprensa e redes sociais que poderão tomar medidas ainda mais drásticas, como até um possível lockdown (paralisação total, especialmente dos fluxos de deslocamento), grande parte da população não está levando muito a sério a pandemia.

Basta observarmos, principalmente nos finais de semana como age a população em Riomafra, é visível a quantidade de pessoas nas ruas, fazendo caminhadas com a família, andando de bike em grupo e principalmente a aglomeração nos supermercados da cidade. Mas as festas familiares e com amigos são as campeãs de denúncias.