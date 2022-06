Segurança pública de Mafra é reforçada com novas viaturas e equipamentos

Compartilhar no Facebook

Mafra foi novamente agraciada pelo Governo do Estado. Recebeu na segunda-feira, dia 20, seis novas viaturas para a Polícia Militar, além de armamentos que vão reforçar a segurança no Município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Prefeito Emerson Maas participou da solenidade de entrega em Florianópolis e considerou a data como mais um dia de vitórias para Mafra, com duas ótimas e aguardadas notícias pelos mafrenses. “Nossa guarnição da Polícia Militar se transformou no 38º Batalhão e ainda recebemos 6 viaturas, armamentos e câmeras de monitoramento”, declarou, agradecendo ao governador “por esse olhar diferenciado para Mafra”.

Investimentos em Segurança

O Governador Carlos Moisés destacou que as viaturas e demais equipamentos foram adquiridos pelo governo do Estado, com recursos próprios. “Estamos investindo mais de mais de R$ 340 milhões para a segurança dos catarinenses”, declarou.