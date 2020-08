Seis casos da Covid-19 são confirmados no Presídio de Mafra

Após uma reclamação pública de familiares de internos do Presídio Regional de Mafra, em nota a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa (SAP) divulgou uma nota esclarecendo os fatos.

Na reclamação os parentes do detentos apontam a falta de contato e notícias, e ainda alegam que existe presos infectados pelo novo coronavírus na cadeia. Denunciam que foram realizadas transferências, o que vai contra uma portaria do governo do estado, que não está sendo autorizada a entrada de advogados e que todos privados do direito ao banho de sol por 7 dias.

A SAP, através da nota, confirma que 6 internos foram infectados pelo coronavírus e tiveram a confirmação da a Covid-19. Os casos foram confirmados desde o dia 16 de março, data que começou a vigorar as medidas de prevenção e combate ao coronavírus no sistema prisional do estado.

Dos seis casos confirmados apenas 3 são de servidores que estão afastados dos serviços, e os outros 3 de internos, onde um está em está isolado no Presídio, outros em prisão domiciliar e

A Secretaria de Administração Prisional informou ainda que o Presídio Regional de Mafra possuí 6 celas para isolamento, destas 3 para internos e 3 para presos que chegam das Delegacias e das Polícias Militar e Rodoviária.

Quanto a restrição ao banho de sol a SAP conta que a medida é devido a recuperação do local destinado, que sofreu danos estruturais durante os tumultos registrados nos dias 19 e 28 de julho. A previsão para o término dos serviços é de 7 dias.

Sobre a suspensão da energia elétrica das 22 horas às 6 hora, a Secretaria diz que o procedimento é padrão no sistema prisional do estado e que foi implementado a pouco tempo na unidade em Mafra.

Quanto a proibição da entrada de advogados e de visitas a SAP diz que os contatos entre os famílias e detentos previstos para o mês de julhos ocorreram de forma normal, assim como os programados para o mês de agosto agora. E, que nenhum advogado teve sua entrada impedida na unidade prisional.