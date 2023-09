Seleção Catarinense de Basquetebol Sub 17 é campeã do Sul Brasileiro de Seleções

A Seleção Catarinense de Basquetebol feminino Sub 17 sagrou-se campeã no Campeonato Sul Brasileiro de Seleções, realizado em Toledo (PR), no último final de semana. A Seleção fechou o campeonato com 3 vitórias, somando 170 pontos pró, 139 contra e um saldo positivo de 31 pontos. Em segundo lugar ficou a seleção do Paraná, em terceiro a seleção do Rio Grande do Sul e em último a do Mato Grosso do Sul.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Seleção de Santa Catarina contou com a técnica Luana Minotto, de Criciúma e com o auxiliar técnico, Professor Plácido Gaissler Filho, de Mafra (ambos conquistando o bi-campeonato).

No primeiro jogo, no dia 24 de agosto, a equipe de Santa Catarina venceu a do Rio Grande do Sul por 68 a 44. No dia 25 venceu a equipe do Mato Grosso do Sul por 57 a 45 pontos e no dia 26, conquistou o título vencendo a equipe do Paraná por 55 a 50.

Foram as seguintes atletas participantes do Campeonato Sul Brasileiro de Seleções:

Armadoras: Cecília Cáceres Alvarenga – Criciúma, Izabelle Martins – Criciúma e Maisa Paola Cordeiro – Joinville.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ala armadora: Maria Paula Müller – Joinville, Iris Amélia Schadek – Jaraguá do Sul e Ana Clara da Ré Carvalho da Silva – Criciúma.

Alas: Amanda Sophia de Mattos – Blumenau e Maria Vitória da Silva Lima – Criciúma.

Ala Pivô: Suelen Teles Pedroso – Piçarras e Eduarda Voigt – Jaraguá do Sul.

Pivô: Giovana Zanatta de Moraes – Criciúma e Priscila Jamyli Rodrigues de Oliveira – Piçarras.

Classificação Final

Final Vitória Derrota Pontos ganhos Pontos Pró Pontos contra Saldo Pontos Santa Catarina Campeã 3 0 6 170 139 31 Paraná – Vice Campeã 2 1 5 220 122 98 Rio Grande do Sul – 3º lugar 1 2 4 142 169 – 27 Mato Grosso do Sul – 4º lugar 0 3 3 110 212 -102