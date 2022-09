Seletividade alimentar no contexto escolar será tema de workshop em Mafra

No dia 28, quarta-feira, das 8h30 às 16 horas, nutricionistas e equipe pedagógica das secretarias de educação dos municípios do Planalto Norte participam do workshop “Seletividade alimentar no contexto escolar”, promovido pela Amplanorte, por meio do Colegiado Microrregional dos Nutricionistas. O evento será um espaço para discussão e aprendizagem, com palestras, relatos e orientações, a fim de ser criado o Protocolo Regional.

Para a nutricionista da Secretaria de Educação de Mafra, Giovana kundlatsch, o tema abordado no workshop “é algo novo mas muito atual que tem sido conversado entre as nutricionistas, que tem surgido no dia a dia de trabalho da alimentação escolar, e que temos que aprender como lidar com a situação”. A nutricionista propõe que sejam discutidos ainda assuntos como ‘de que forma abordar os casos de seletividade alimentar com os alunos das redes municipais de ensino’, além de criar um fluxograma de trabalho, dentro das diretrizes do PNAE.

Programação:

Р8h30 РRecep̤̣o

– 9 horas – Abertura e palestra com a terapeuta ocupacional de Mafra – Francielle Machado

– 10h15 – Palestra com a nutricionista – Letícia Pimentel da Silva

Р11h30 РRelato de ṃe

– 12 horas – intervalo

Р13h30 РExperi̻ncia como nutricionista e ṃe

Р14 horas РOrienta̤̣o e organiza̤̣o dos grupos para cria̤̣o do Protocolo Regional

Р15 horas Рapresenta̤̣o

– 16 horas – Encerramento.