Semáforos do centro de Mafra passam por manutenções

Durante esta última semana, de 21 a 24 de maio, a Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Mafra (DETRAMM) executou serviços de manutenção nos semáforos dos principais cruzamentos centrais: praças Hercílio Luz e Lauro Müller. Durante os serviços que interromperam boa parte do fluxo de trânsito nestes cruzamentos, foram feitas modificações, visando dar maior segurança ao pedestre, bem como melhor ordenação ao trânsito. Na Praça Hercílio Luz foram colocados nos semáforos para pedestres quatro botoeiras (botões) com aviso por escrito (Pedestre: aperte o botão e aguarde o sinal verde) e ainda foi feita a troca de leds e demais equipamentos necessários para o desempenho das funções. Já na Praça Lauro Müller o DETRAMM realizou a manutenção da sinalização semafórica, com substituição do controlador do semáforo.

O DETRAMM orienta que nos cruzamentos da Praça Hercílio Luz, o pedestre que apertar o botão, deverá aguardar o sinal verde para sua passagem, sendo que a abertura se dará conforme programação do ciclo do semáforo.

Serviço:

O DETRAMM fica na sede administrativa da Prefeitura de Mafra – Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Alto de Mafra. Telefone: 47 3641-4066.