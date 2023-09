Semana de palestras marca SEMPAT 2023 em Mafra

Compartilhar no Facebook

Está acontecendo em Mafra, de 25 a 29 de setembro, SEMPAT 2023 – Semana Municipal de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A promoção é da Comissão de Saúde e Segurança no Trabalho, com apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais. O local é a sede da ASPMM.

A programação consta das seguintes palestras:

Dia 25/09 – “Ética no Serviço Público”, proferida pelo Procurador do Município, Pedro Henrique Flores; “Assedio no ambiente de trabalho – Como evitar e tratar quem faz e quem recebe”, proferida por Davison Rocha;

Dia 26/09 – “Atitude de sucesso”, com Germano Withoft e “Uso seguro da energia elétrica – Eficiência Energética”, com William de Souza Wanesky e Daniel Patrick Ianiski;

Dia 27/09 – “NR 6 Equipamentos de proteção individual”, com Ana Cristina Schultz; “Trabalho em Equipe”, com o prefeito Emerson Maas e “Faça o seu melhor”, com o secretário João Lázaro Lelis Ferreira;

Dia 28/09 – “Drogas e afastamento do trabalho”, com PM Marcelo Jankoski e “Saúde Mental”, com Soely Koene Sallai;

Dia 29/09 – “Dependência digital” com Ângela Maria Chableski e “Saúde integral e trabalho”, com Andreia Soccol Scholze.

A Semana Municipal de Prevenção de Acidentes do Trabalho visa a orientação e conscientização sobre a importância da segurança e da saúde do trabalhador. Nesse contexto, o Prefeito Emerson Maas destacou a importância do servidor municipal ter acesso às informações que possam garantir a sua segurança e ainda promover a sua saúde.

Em sua palestra valorizou o trabalho em equipe com ênfase para a necessidade de apoio e suporte entre os próprios companheiros no dia a dia, exercitando a empatia e o respeito.