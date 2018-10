Semana do Livro e da Biblioteca será celebrada no Sesc em Mafra com uma programação especial

De 22 a 26 de outubro, as 27 bibliotecas da Instituição no Estado realizam uma programação especial gratuita e diversificada

Em 2018, o Sesc traz a poesia como temática para reflexão e vivência dos leitores durante a Semana Nacional do Livro e Biblioteca, sobre a “Poesia que provoca, poesia que rompe, poesia que abala!”. De 22 a 26 de outubro, as 27 bibliotecas da Instituição no Estado realizam uma programação especial gratuita e diversificada.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Inserida desde as primeiras cantigas infantis até as atuais batalhas de slams (campeonatos de poesias), a poesia traz uma diversidade de estilos e autores com textos que remetem a experiências de vida, externaliza emoções que muitas vezes não conseguem ser expressas de outras formas, provocando o leitor a buscar ou não um sentido no que leu ou ouviu.

“A poesia provoca diferentes emoções; rompe com o convencional, abrindo as portas do imaginário para outras formas de comunicar; abala as expectativas de leitura e criação, desestruturando as certezas e o senso comum”, comenta a gerente de Cultura do Sesc Santa Catarina, Maria Teresa Piccoli.

A campanha da Rede Sesc de Bibliotecas deste ano tem o objetivo de fomentar a leitura, aproximar os participantes dos escritores e suas obras, estimular o compartilhamento de obras literárias entre as pessoas através da troca de seus livros, e divulgar os acervos que estão à disposição para o empréstimo nas próprias bibliotecas do Sesc.

A programação terá destaque para os dias:

– 22 a 26/10: Troca-troca de livros

– 24/10: Encontro com escritor

– 26/10: Sarau poético

Durante todo o ano as Bibliotecas do Sesc já realizam atividades sistematizadas em que atendem diretamente alunos matriculados nos cursos de Educação das Unidades e também instituições de ensino próximas. A Semana do Livro e da Biblioteca é uma oportunidade para que os demais familiares e a comunidade conheçam as bibliotecas e tenham a oportunidade de usufruir das suas atividades.

SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA

A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca foi instituída pelo Decreto nº 84.631, em 1980. De acordo com o documento, a semana é comemorada todos anos entre os dias 23 e 29 de outubro. No último dia, também se comemora o Dia Nacional do Livro. A semana tem como objetivo incentivar a leitura e estimular a construção do conhecimento, difundir o livro e divulgar o papel da biblioteca como instrumento de democratização, bem como promover a informação e o acesso a diversas formas de manifestações artísticas e culturais.

Sesc em Mafra: Rua São João Maria, 520 – Vila Ferroviária.