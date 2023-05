Semana do MEI iniciou em Mafra na segunda-feira

Com a participação de cerca de 50 Microempreendedores Individuais iniciou na noite de segunda-feira, dia 22, em Mafra, a Semana do MEI, com uma programação que se estenderá até o dia 26 de maio. A Semana constará de atendimentos na Sala do Empreendedor, com consultorias coletivas e individuais, além de palestras e oficinas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mafra conta atualmente com 3019 microempreendedores cadastrados e a Semana MEI tem por finalidade dar todo suporte aos empreendedores e para aqueles que querem dar o primeiro passo para abrir sua empresa.

O Prefeito Emerson Maas abriu os trabalhos na sala de reuniões da Amplanorte dizendo estar muito feliz em poder proporcionar mais uma capacitação voltada para os fortalecimento dos microempreendedores do município de Mafra. Falou da importância dos MEIS no desenvolvimento do Município, “que é onde os recursos normalmente são gastos, fazendo girar a economia”.

Crescimento da arrecadação

Lembrou que desde o início da sua gestão tem levantado a bandeira do microempreendedorismo e que hoje já vê resultados positivos na arrecadação do município. “Em dois anos vimos a arrecadação de Mafra crescer em 28 por cento” e salientou que hoje o município possui várias pequenas empresas estruturadas, tanto na cidade como nas áreas agrícolas e de turismo rural.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Destacou ações que vem realizando para um efetivo fortalecimento dos empreendedores. “Estamos proporcionando capacitações, criamos o programa juros zero e já preparamos o 2º Festival de Inverno, que tem como grande foco divulgar Mafra para fora”, explicou. “O festival vai divulgar o nosso outlet, nossa gastronomia, nosso artesanato e nossos atrativos rurais para que a população conheça o que Mafra tem de melhor”. Ele parabenizou a todos os presentes por estarem buscando conhecimentos.

A noite teve sequência com as palestras “Sou MEI. E Agora?”, proferida pela Gerente de Inovação e Empreendedorismo Rubia Coelho e, “Empreendedorismo, o poder da Ação”, proferida pelo Secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira.

Programação da Semana

A Semana do MEI terá continuidade nesta terça-feira, dia 23, com os atendimentos na Sala do Empreendedor e Workshop “Sei Planejar”, na Amplanorte. Na quarta-feira, 24, será dia de consultorias coletivas de planejamento estratégico, na Sala do Empreendedor e palestra “Sei controlar meu Dinheiro”. Na quinta-feira, 25, a Sala do Empreendedor realizará consultoria individual sobre finanças e na sexta-feira, 26, no encerramento oficial haverá oficina “Como atender para vender mais”, na Amplanorte.

Interessados ainda podem participar. Informações pelo telefone whatsapp (47) 3643-7742.