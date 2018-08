Semana do vinho Chileno no Restaurante Vitorino

Do dia 20 a 26 de agosto os apreciadores de bons vinhos já sabem onde encontrar os melhores rótulos por um preço incrível. É a semana do vinho chileno aqui no Restaurante Vitorino. Uma seleção especial de bebidas produzidas no Chile com até 50% de desconto.

Vem pro Vitorino você também! O restaurante fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 79, ao lado do Hotel Emacite.

As primeiras mudas de videiras chegaram ao Chile ainda na época do descobrimento da América, tendo a produção se iniciado em Santiago, em pequenas quantidades, destinada apenas para consumo familiar e religioso.

A partir do século XIX, o Chile começou a ser reconhecido pela qualidade dos seus vinhos, mas foi entre as décadas de 80 e 90, com a intensificação dos investimentos na qualidade da produção vinícola, que o Chile iniciou sua jornada para se tornar hoje o quinto maior exportador de vinhos do mundo, adquirindo em definitivo um respeito de nível internacional por parte dos especialistas.

Com mais de cem vinícolas localizadas ao longo do trecho central do país, as bebidas produzidas no Chile figuram sempre no topo das principais listas de vinhos de primeira grandeza internacionais.

Os vinhos chilenos além do seu sabor marcante, são carregados de história. E do dia 20 a 26 de agosto aqui no Restaurante Vitorino você encontra uma carta especialmente elaborada com rótulos incríveis e até 50% de desconto.