Na próxima terça-feira, às 19h, a Polícia Militar de Mafra exibirá o vídeo da ação realizada em 2018 durante a Semana Nacional do Trânsito. É uma divertida aula com palhaços. Assista através do Facebook da PM Mafra: https://www.facebook.com/PMdeMafra