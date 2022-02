Semana Pedagógica de Mafra prepara profissionais da Educação para o ano letivo de 2022

Depois de dois anos de mudanças e adaptações na Educação, em razão da pandemia do Coronavirus, os professores da rede municipal de Mafra voltarão às aulas 100 % presenciais neste ano de 2022.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Este retorno vai exigir de todos muitas outras adaptações e inovações. Para preparar os servidores do setor, professores, coordenadores, diretores, pessoal de manutenção e conservação, merendeiras etc, iniciou-se nesta segunda-feira, dia 31, a Semana Pedagógica 2022, uma realização da Prefeitura de Mafra, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e SENAC.

A abertura oficial aconteceu no Cineplus Emacite. Posteriormente as capacitações acontecerão nas escolas municipais CEMMA, Mário de Oliveira Goeldner e CEM Beija-Flor, envolvendo os professores efetivos, os novos – chamados pelo concurso – e os contratados temporariamente.

Neste ano a capacitação tem como tema a “Inclusão” e foi organizada por níveis, sendo Educação Infantil, Alfabetização 1ºs e 2ºs anos, Fundamental 1 e Fundamental 2, abordando o tema de forma direcionada, considerando a vivência de cada professor, conforme o nível escolar que atua.

Futuro das Crianças

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretária Municipal de Educação, Jamine Emmanuelle Henning, abriu os trabalhos afirmando que todos os cuidados em relação à COVID-19 devem continuar neste ano. “Temos que ter essa responsabilidade, afinal temos em nossas mãos o futuro que são as nossas crianças”. Segundo ela, o ano passado foi um ano de aprendizado e esse não será diferente. “Vamos retornar 100% de forma presencial, e a Educação terá muitos outros desafios a vencer. Por isso temos que ser uma grande equipe e essa grande equipe começa com o comprometimento de cada um de vocês professores, em fazer com que o seu trabalho possa fazer a diferença na vida de alguém”, afirmou.

Ao abordar o tema “Inclusão”, explicou que todas as pessoas têm dificuldades e alguns têm habilidades a mais. “É assim que temos que olhar nossas crianças, pois elas têm uma dificuldade apenas, têm uma necessidade especial apenas, mas também têm habilidades e por isso temos que incluí-las dentro do nosso processo”. Continuou explicando que “o ano de 2022 deve ser olhado como um momento de interação, quando todos precisam se unir para aprender e, posteriormente, repassar aos alunos. É um ano de profissionalismo, de colocarmos em prática tudo o que temos de melhor, para que a nossa educação seja referência não só no Município como no Estado também”.

Desafios constantes

O diretor do SENAC para Mafra e São Bento do Sul, Alex Mariano falou aos presentes sobre os desafios constantes que a educação apresenta a cada dia. “Temos a certeza de que esses desafios vão prepará-los, pois os obstáculos nos tiram da zona de conforto e nos fazem buscar estratégias e conhecimentos”, declarou. Ele desejou um bom início de ano e bom trabalho a todos, sempre aprendendo e compartilhando.

Paradigma a ser quebrado

A Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira, abriu a Semana Pedagógica defendendo a inclusão, não só porque está na Constituição, mas porque é moral, bom e necessário. “A inclusão é algo que toda sociedade deve estar preparada, especialmente os profissionais da Educação, porque é na escola o primeiro momento em que a pessoa se sente incluída ou excluída. É na escola que ela vai experimentar pela primeira vez o convívio social fora do núcleo restrito da família”, afirmou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Celina Vieira explicou que a questão da inclusão, apesar de estar prevista na Constituição Federal (que vai completar 34 anos em outubro) ainda deve ser trabalhada, coletiva e individualmente, o que demonstra o quanto é difícil quebrar o paradigma do preconceito . “O trabalho com a Educação está sempre a nos desafiar, porque os tempos mudam, os interesses mudam, as tecnologias avançam. Ser professor é uma das profissões mais desafiantes que existe e por isso a necessidade de capacitação contínua”.

O primeiro dia do encontro encerrou com a palestra do professor Daniel Jorge Fonseca, com o tema “Desafiar o Processo”.