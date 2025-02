Semana pedagógica inclui capacitação de “aulas na piscina” para professores de Mafra

Na próxima segunda-feira, 10, mais de seis mil alunos retornam às salas de aula da rede municipal de ensino de Mafra. E este ano, as turmas do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) terão na grade curricular aulas de natação. De acordo com a secretária municipal de Educação, Jamine Henning, no ano passado foi feito um teste com alunos do 9º ano. “Iniciamos com um projeto piloto no ano passado com alunos e agora vamos inserir na grade curricular de educação física, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde”, explicou.

Aulas na piscina

Na manhã do dia 4, terça-feira, aconteceu a capacitação “Aulas na Piscina” com o professor Paulo Cesar Martins para os professores de educação física. Dividida em teoria e prática, a aulas foram bem aproveitadas pelos participantes, principalmente as práticas, ocorridas na piscina da Academia da Saúde. Para Jamine, “a academia da saúde será o espaço do aprender inovando nossa educação”.

Dinâmica das aulas

Cada bimestre todos os alunos terão aulas uma vez na semana na academia, que destinará o espaço exclusivo à rede municipal de educação. No 1° bimestre os alunos dos nonos anos terão aulas, no 2° bimestre os oitavos, no 3° bimestre os sétimos e no 4° bimestre os sextos anos das seguintes escolas: Cemma, Agrícola, São Sebastião, Evaldo Steidel, São Lourenço, Mario Goeldner e Beija-Flor. Vale destacar que haverá transporte para os alunos para irem e voltarem da academia para a escola.