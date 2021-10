SENAI abre vagas para cursos técnicos em Mafra

O Senai Santa Catarina está abrindo inscrições para 5,8 mil vagas em cursos técnicos, com turmas iniciando em 2022.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com o Mapa do Trabalho, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, automação, eletrônica e eletrotécnica estão entre as ocupações que mais demandam profissionais no país.

Para a região do Planalto Norte, inicialmente serão 150 vagas abertas para os cursos técnicos, que serão ministrados no período noturno, com duração de dois anos. São Bento do Sul terá os cursos de eletrotécnica e eletromecânica, Rio Negrinho de eletrotécnica e Mafra de mecânica e eletrotécnica.

“Damos bastante ênfase às aulas práticas, em laboratório, ou em parceria com as empresas. Formamos profissionais com o perfil desejado pelas indústrias, com capacidade de solucionar problemas reais, de inovar, de ter um comportamento adequado, de respeito aos colegas, de trabalhar em equipe”, destaca o diretor regional do Senai SC, Fabrizio Machado Pereira.

O Senai registra um alto índice de empregabilidade dos egressos de formações oferecidas. De cada dez estudantes da entidade, oito obtêm um emprego até o final do curso ou alguns meses depois de formado. Informações sobre os cursos podem ser obtidas no site www.cursos.sesisenai.org.br.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Senai também vai oferecer cursos a distância nas áreas de gestão e tecnologia da informação. Essa metodologia privilegia maior flexibilidade na realização das atividades remotas, além de proporcionar a realização de situações de aprendizagem para solução de demandas da indústria simuladas ou reais.