Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos leva capacitação aos bairros

Comunidade do Butiá do Braz trabalhou a conserva de frutas, hortaliças e temperos

Quem não gosta de passar no pão uma geleia de frutas orgânica, produzida sem elementos artificiais, uma compota ou aquele tempero cheiroso para dar gosto à comida. A Secretaria de Assistência Social de Mafra, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) levou à comunidade do Butiá do Braz o curso “Conserva de frutas, hortaliças e temperos”, ministrado pela instrutora Veloni Rost Oliveira, durante os dias 30 e 31 deste mês, totalizando 16 horas de curso.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No programa: como aproveitar o alimento produzido na lavoura e agregar valor ao produto final; higienização, esterilização e pasteurização; armazenamento; como fazer geleias, doces pastosos e de corte, pectina, compotas, casca de laranja cristalizada, pasta de alho, sal temperado, conservas em geral e picles. De acordo com a instrutora, o objetivo é fazer o processamento do alimento de forma natural, sem adição de produtos artificiais como conservantes e estabilizantes.

Para a secretária da pasta, Danielle Kondlastch essas capacitações oferecem a oportunidade do participante gerar sua própria renda, aprendendo uma nova atividade.

O curso foi oferecido por meio da parceria entre a secretaria, SENAR e Sindicato dos Produtores Rurais de Mafra.

SCFV e CRAS nos bairros

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O SCFV e o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) já iniciou nos bairros/comunidades trabalhos com os grupos atendidos pela Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação – crianças, jovens, idosos e famílias. São oferecidas diversas oficinas e cursos com entidades parceiras a fim de trabalhar a socialização e convivência entre todas as partes.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação, que fica Rua Benemérito Pedro Kuss, s/n, antiga Estação Ferroviária. Telefone: 47 3643-7181.