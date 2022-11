Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realiza capacitação de conservas de frutas, hortaliças e tempero

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Assistência Social e Habitação realizou nos dias 10 e 11 de novembro, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em parceria com Sindicato Rural de Mafra/ SENAR, o capitação de conservas de frutas, hortaliças e temperos.

A ação teve como objetivo transformar hortaliças em picles, molhos e pastas de temperos e frutas em geleias, gelados e compotas e doces e assim contribuir para uma fonte de renda para as famílias e ainda fortalecer os vínculos comunitários.

Foram confeccionadas conservas mistas, conservas de beterraba e cebola, sal temperado, pasta de alho e molho de tomate temperado, bala de banana, doce de casca de banana, geleia de laranja, cri, cri de laranja, gelado de morango, chimia de abóbora com coco, gelado de mamão, geleia de maracujá, doce de maçã com pimenta, goiabada e compota de abacaxi.

O treinamento ocorreu na Igreja Assembleia de Deus, juntamente com a Associação de Moradores do Bairro Solidariedade, com carga horária de 16 horas.