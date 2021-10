Servidores da Prefeitura de Mafra demonstram apoio ao Outubro Rosa

Como vem sendo feito nos últimos anos, no mês de outubro, é escolhido um dia para realizar uma foto para os servidores municipais exporem seu apoio ao Outubro Rosa. Este ano não foi diferente e os servidores da sede administrativa da Prefeitura de Mafra vestiram camisas cor-de-rosa, na manhã desta quarta-feira, 20, e posaram para a já tradicional foto. O objetivo foi o de chamar a atenção para a importância da prevenção ao câncer de mama e trazer maior conscientização para os munícipes sobre este assunto.

Na sede foi feita uma campanha interna com o tema “Outubro Rosa: apaixone-se por si mesma, pratique a lei do bem-me-quero” e solicitando a doação de um pacote de absorventes. O prefeito Emerson Maas e a vice Celina Dittrich Vieira lembraram que o câncer de mama é uma doença que está bastante presente na sociedade. “É importante que as mulheres procurem nossas unidades de saúde e façam consultas periodicamente, preventivas, assim, podem ter diagnóstico precoce e encaminhamento para tratamento”, disseram.

Outubro Rosa

O mês de outubro foi escolhido internacionalmente para sensibilizar toda a população, em especial às mulheres, sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero. O movimento teve origem nos Estados Unidos e têm grande mobilização em âmbito nacional. De acordo com dados obtidos pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer), em 2020, mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo descobriram que estavam com câncer de mama. Esse tipo de tumor é o que mais acomete a população feminina brasileira e representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas. Também é o câncer que mais mata.

Com esses dados alarmantes, o Outubro Rosa foi instituído para reforçar o cuidado e busca por um diagnóstico precoce, que em muitos casos, possui grandes chances de cura quando a doença é descoberta a tempo.

Não existe uma causa única para a doença, mas alguns cuidados fazem parte da prevenção. Praticar atividades físicas e adotar uma alimentação saudável, buscando a manutenção do peso corporal adequado, são ações que estão associadas a um menor risco de desenvolver o câncer de mama, sendo que 30% dos casos podem ser evitados com a adoção de tais hábitos. A amamentação também é considerada um fator protetor.

Mafra e a prevenção

Para informações sobre consultas ginecológicas e exames preventivos, entre em contato com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próxima da residência suaq ou do trabalho.