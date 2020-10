Servidores da Prefeitura de Mafra recebem primeira parcela do 13º neste sábado

Compartilhar no Facebook

A administração municipal de Mafra deposita neste sábado, 10 de outubro, a primeira parcela referente ao 13º salário para os 1112 servidores públicos municipais, correspondendo a 50% dos seus vencimentos.

Esta primeira parcela, além de representar um incremento no orçamento familiar do servidor, injeta recursos significativos na economia local, principalmente por conta do período de pandemia da COVID-19, que afetou diretamente o comércio.

O valor referente a esta primeira parcela é de R$ 2.094.837,25 incluindo todas as secretarias municipais. A Prefeitura de Mafra pagará a segunda parcela no mês de dezembro conforme preconizado por lei federal nº 4.749 de 12/08/1965.