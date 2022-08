Servidores da Prefeitura parabenizaram o Prefeito Emerson Maas pela passagem de mais um aniversário

Completando 40 anos, o prefeito recebeu os parabéns dos servidores e de alunos das escolas municipais na última quinta-feira, 18 de agostoÂ

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na manhã de ontem, dia 18, os servidores da Prefeitura de Mafra parabenizaram o prefeito Emerson Maas que completou 40 anos de idade. Às nove horas reuniram-se no segundo andar da sede administrativa da Prefeitura de Mafra para cantar o “parabéns à você”. Durante todo o dia o prefeito também recebeu visitas de escolas municipais e telefonemas de felicitações pela passagem de mais um aniversário.

À frente do Executivo Municipal desde janeiro de 2021, o prefeito agradeceu o apoio que tem recebido do funcionalismo público desde o início de sua gestão. “Trabalhamos juntos para atender à demanda da população. Vocês, servidores, tem o contato diário com os munícipes, escutam e procuram resolver os problemas. Obrigado pelo esforço, competência e dedicação ao serviço público. O gabinete está sempre de portas abertas a vocês e a toda a população”, declarou.

Presente para o servidor

Além de receber felicitações, o prefeito comunicou aos servidores efetivos que vai pagar as letras referente à “Promoção por Aperfeiçoamento” (cursos relativos aos anos 2018 e 2019) – Edital nº 003/2021, no próximo salário relativo ao mês de agosto. O servidor poderá receber nessa promoção uma ou mais letras, conforme o que protocolou, sendo que cada letra equivale a 3% de acréscimo no salário do servidor.