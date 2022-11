Servidores de Mafra participam de Encontro Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional

No dia 10 de novembro, as servidoras de Mafra, Giovana Z. Kundlatsch, nutricionista da secretaria municipal de Educação, Esporte e Cultura;  Andriéllen Marciniak, da secretaria da Saúde e Sandra H. Turnes, da secretaria de Assistência Social e Habitação estiveram no Encontro Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional em Florianópolis, realizado no auditório da ALESC.

O Encontro visou capacitar os municípios para a adesão ao SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, similar ao SUS e SUAS. Os municípios e seus gestores que aderirem ao SISAN se tornam aptos a receber recursos para a Segurança Alimentar e Nutricional -SAN, para projetos, programas e educação nutricional, além de habilitar o município para compras públicas da Agricultura Familiar.

Esteve presente no evento o Presidente da Frente Parlamentar de SAN, Fabiano Luz, a Deputada Luciana Carminatti, o nutricionista da UFSC, Murilo Lyra e demais autoridades da área. No período da tarde o evento concentrou oficinas instrutivas para a adesão dos municípios e o monitoramento para o SISAN e na sequência elaboração do Plano Municipal de SAN.

Para o município aderir ao SISAN deve reunir a CAISAN – Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – juntamente com os técnicos das secretarias e com a participação do controle social, para elaborar a Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Mafra.